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В Кремле заявили о потере инструментов для пропаганды за рубежом

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  • 11.03.2026, 14:32
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В Кремле заявили о потере инструментов для пропаганды за рубежом

После блокировки Telegram.

Российские власти остались без инструментов для пропаганды за рубежом после блокировки Telegram и других мессенджеров, а также иностранных социальных сетей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сейчас стремительно теряем инструментарий для нашей пропагандистской работы за рубежом. Особенно в ближнем зарубежье. Телеэфир — это штука относительная в наше время, выключается кнопкой», — сказал Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в ВШЭ.

По его словам, во всем мире и в странах СНГ, на которые Кремль стремится распространять свою пропаганду, наибольшей популярностью пользуются «вражеские социальные сети». «Мы не работаем в этих средах. <…> Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать», — отметил Песков. Он добавил, что обогнать конкурентов на пространстве СНГ должен госмессенджер Мах и призвал наращивать в нем аудиторию, чтобы Кремль мог «знакомить со своей позицией» жителей стран ближнего зарубежья.

В июне 2025 года Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. После этого российские власти стали использовать административный ресурс для продвижения Мах, который был разработан VK. В госмессенджер переводят школьные и домовые чаты, переписку чиновников и сотрудников госкомпаний, а также интегрируют его с сервисом «Госуслуги». Параллельно Роскомнадзор заблокировал WhatsApp и стал ограничивать работу Telegram. Ранее близкие к Кремлю источники РБК сообщили, что Telegram будет полностью заблокирован в России к 1 апреля.

10 марта пресс-служба Мах сообщила, что в мессенджере зарегистрировались 100 млн человек. Также регистрация на платформе стала доступна жителям 40 стран, в том числе Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Число пользователей в этих странах представители мессенджера не озвучивали.

С начала полномасштабной войны в Украине российские власти заблокировали большинство популярных соцсетей и ресурсов, в том числе YouTube, Instagram, Facebook, X, Discord, LinkdIn и другие. При этом большинство россиян продолжили пользоваться ими с помощью VPN-сервисов.

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