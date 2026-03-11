Украина призвала к эмбарго против режима Лукашенко 9 11.03.2026, 14:44

5,524

Верховная рада обратилась к Польше, странам Балтии и Финляндии.

Верховная рада Украины приняла постановление с обращением к правительствам Польши, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии о «инициировании полного запрета экспортно-импортных операций для юридических лиц (торговля и транзит товаров) с Российской Федерацией и Республикой Беларусь», сообщает сайт украинского парламента 11 марта.

В документе украинский парламент выражает благодарность указанным странам за «всестороннюю поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, а также за ключевую роль в укреплении устойчивости Украины, обеспечении её экономической и военной поддержки и консолидации международных усилий по восстановлению стабильности в Европе».

Парламентарии подчёркивают, что несмотря на существующие санкции, торговля ЕС с Россией и Беларусью остаётся значительным источником доходов для этих режимов, что напрямую способствует финансированию их военно-промышленных комплексов.

В постановлении приводятся статистические данные по торговле ЕС с Беларусью за 11 месяцев 2024 года: экспорт из ЕС составил 6,63 млрд евро, импорт белорусских товаров — 1,235 млрд евро. Крупнейшими покупателями белорусских товаров стали Польша — 436,4 млн евро, Литва — 188,8 млн, Латвия — 177,5 млн, Германия — 145,47 млн евро, а наибольший импорт Беларусь осуществила из Польши — 2,07 млрд евро.

Верховная рада призвала правительства указанных стран «рассмотреть возможность введения полного запрета экспортно-импортных операций для юридических лиц, включая торговлю и транзит товаров с Россией и Беларусью, а также заручиться поддержкой ЕС для включения соответствующих ограничений в будущие санкционные пакеты».

В документе отмечается, что введение полного торгового эмбарго на восточных границах ЕС станет важным шагом для усиления экономического давления на государства-агрессоры и укрепит безопасность Украины и всей Европы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com