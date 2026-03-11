ВСУ ликвидировали соратника российского писателя-пропагандиста Прилепина 6 11.03.2026, 14:57

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Евгений Николаев

Командир оккупантов с позывным «Гайдук» уничтожен возле Славянска.

На фронте ликвидирован еще один российский оккупант — командир отряда «Родня» Евгений Николаев с позывным «Гайдук». Он был соратником писателя-пропагандиста Захара Прилепина и занимался привлечением иностранцев к войне против Украины.

Евгений Николаев был российским военным преступником и участником российской агрессии против Украины, сообщили на сайте «Миротворец».

«Участник российской военной агрессии против Украины от 24.02.2022. Причастен к геноциду украинцев путем ведения боевых действий против гражданского населения, гражданских объектов и объектов инфраструктуры», — указано на сайте «Миротворец».

Кроме того, Николаева обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины и участии в боевых действиях против украинских военных в составе российских оккупационных войск. По информации «Миротворца», оккупант был командиром диверсионно-разведывательного отряда «Родня», который входил в состав международной бригады «Пятнашка» — «Дикая дивизия Донбасса».

Согласно обнародованным данным, Евгений Николаев был ликвидирован 10 марта на Славянском направлении. «Гайдук» входил в близкий круг боевика террористической группировки «ДНР» Захара Прилепина. Сообщение о гибели Николаева активно распространяют российские медиа.

«Сегодня для Дикой Дивизии Донбасса день боли и скорби. Погиб наш брат Николаев Евгений Викторович Гайдук», — заявили, в так называемой «интернациональной» бригаде «Пятнашка».

По информации еще одного пропагандистского ресурса, Николаев воевал в зоне так называемой «СВО» как доброволец. Его подразделение состояло из бойцов разных национальностей — русских, татар, венесуэльцев, колумбийцев, китайцев и испанцев.

Кроме участия в боевых действиях против Украины, Николаев также занимался литературной деятельностью. Он поддерживал тесные связи с Захаром Прилепиным, который использовал его как прототип одного из персонажей своего романа «Санькя». Прилепин в январе 2023 года подписал контракт и тоже поехал воевать против Украины, а в мае того же года на него было совершено покушение, после которого он выжил.

По словам оккупантов, Николаев погиб вблизи Славянска, когда выполнял обязанности командира и выводил подразделение врага из-под атаки украинского FPV-дрона. Ранее «Гайдук» уже получал ранения во время боевых действий, однако тогда остался жив.

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