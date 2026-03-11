Спутник показал последствия удара Storm Shadow по «Кремний-Эл» в Брянске 5 11.03.2026, 15:13

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Ракеты пробили крышу.

Из-за попадания ракет Storm Shadow сборочный цех №4 завода «Кремний-Эл» в Брянске получил серьезные повреждения, сообщили OSINTеры. Крышу цеха пробили пять полуторатонных средств поражения, пишет «Фокус». Что говорят спутниковые фото прилетов Storm Shadow об их меткости и мощности?

Утром 11 марта появились спутниковые фото с последствиями удара по «Кремний-Эл», написали в Telegram-канале «КиберБорошно». Подтверждается прилет пяти ракет, которые повредили корпус цеха №4. По оценкам OSINTерів «восстановление цеха без полной реконструкции маловероятно».

В канале «КиберБорошно» также уточнили, из-за масштабности повреждений аналитики сомневаются, сможет ли завод работать и поэтому, вероятно, его выведут из эксплуатации. При этом на спутниковых фото, опубликованных OSINTерами, — крыша крупнейшего производственного цеха площадью почти 20 тыс. кв. м и размерами, условно, 140 на 140 м. На этой стометровой площадке — пять черных пятен и следы удара ракет Storm Shadow: каждая весит полторы тонны и каждая взорвалась, вероятно, внутри цеха. Ракеты вырвали секции крыши вплотную друг к другу: заметны обломки конструкций и темные «провалы». При этом расстояние между провалами — около 30 м.

Взрыв в Брянске — детали инцидента 10 марта

Отметим, около 17 часов 10 марта в российских пабликах начали распространяться сообщения о взрывах в Брянске. При этом росСМИ предполагали, что мог произойти налет ракет «Нептун», реактивных дронов ВСУ или ракет «Storm Shadow». Через несколько часов украинское командование подтвердило воздушную атаку и сообщило, что нанесли удар именно британско-французскими средствами поражения Storm Shadow/SCALP.

Между тем 11 марта OSINTеры и расследователи исследовали видео с кадрами прилета и установили точки ударов. Выяснилось, что ВСУ запустили, вероятно, восемь ракет, из них семь ударили по территории завода электроники «Кремний-Эл», который выпускает компоненты для российских ракет и дронов. Кроме того, ракеты заходили с восточного направления, пытаясь обойти российские средства ПВО.

«Кремний-Эл» — предприятие в Брянске, которое производит электронику для ракет РФ «Искандер», «Тополь», «Булава», С-300, С-400, «Изделие-30», Х-59. Согласно данным росСМИ, 90% продукции завода имеет военное назначение. «Кремний-Эл» — второе по масштабам производство этой сферы в РФ и находится под санкциями ЕС и США из-за причастности к войне в Украине. Завод уже попадал под украинские удары: предыдущие инциденты произошли в январе и апреле 2025 года. При этом после прошлогоднего прилета в январе предприятие ВПК в Брянске останавливалось на ремонт.

Ракеты Storm Shadow попали по цеху №4 завода «Кремний-Эл» в Брянске, показали спутниковые фото. Поражения достаточно серьезные, и завод не сможет выпускать чипы для ракет.

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