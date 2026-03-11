Белорусы развеяли популярные туристические стереотипы о нашей стране 16 11.03.2026, 15:20

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Отечественный шоколад уже не тот?

Пользовательница Threads под ником moranasmrtka спросила у белорусов о том, что можно посмотреть в нашей стране.

«Беларусь интересна с туристической точки зрения? Просто я жила в России и Украине, а сейчас в Англии. В отпуск езжу по Европе. Про Беларусь знаю только, что у них вкусный шоколад, много блондинов и нужно носить светоотражающие элементы на одежде, еще вроде чисто на улице. Есть ли в Беларуси что то такое, что стоило бы увидеть?» — написала она.

Большинство комментаторов рассказали о доброте белорусов и чистоте на улицах, памятниках архитектуры и природы, но предупредили, что другие ожидания вряд-ли оправдаются. Сайт Сharter97.org приводит мнения некоторых пользователей:

— Про шоколад вообще мимо. Никто из европейцев не будет в восторге от нашего шоколада, который стал пластилиновым. В Европе много хорошего шоколада. Ну кому понравится «Коммунарка» после «Линдт»?

— Если адекватно посмотреть на ситуацию, то ничего особенного у страны нет. В Ближайших европейских странах все это есть. К тому же это наименее безопасное место среди соседей

— Приезжайте скорее, может успеете ещё выпить глоток кофе американо или попробуешь новый бренд, не знаю как это назвать, да у него еще нет названия.

— Есть достопримечательности, музеи и парки, но… За бело-красные цвета в одежде и прочие атрибуты могут срок дать. Поэтому рекомендую ближе к 2030 году планировать маршрут

— Стоит на вас подписаться и посмотреть за вашим блогом. Многих моих знакомых приняли, они вышли через 2 — 3 года.

— Уже невкусный шоколад, какую-то гадость начали делать, а цены улетели в космос на эту гадость.

— Я как белорус, который был в Украине несколько раз ещё 20 — 15 лет назад. Вся Беларусь до сих пор не догнала только один Киев 2005 — 2010 годов по наполненности и интересностям. Беларусь — это как Северная Корея или Туркменистан. Особо делать нечего и смотреть тоже нечего. И вряд-ли догонит. Диктатура есть диктатура.

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