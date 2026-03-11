Польский генерал: Нам удалось нейтрализовать деятельность белорусской разведки 4 11.03.2026, 15:35

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Радослав Куява

Фото: Gazeta Polska/FORUM, Zbyszek Kaczmarek

Западному бизнесу нужно понимать, что их «партнеры» с белорусской стороны — спецслужбы.

Руководитель Службы военной разведки Польши, бригадный генерал Радослав Куява рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita об угрозах, с которыми сталкивается его страна и противодействии им.

«Российские спецслужбы преследуют глобальные цели, в то время как белорусские спецслужбы рассматривают Польшу как серьезную угрозу, — заявил Куява. — С точки зрения военных разведывательных служб обеих стран, мы являемся пограничным государством, потенциально подверженным будущим военным операциям. Следовательно, они рассматривают наши военные и гражданские объекты как потенциальную линию фронта.

Мы наблюдаем этот возросший интерес, но в последние годы нам также удалось выявить и в значительной степени нейтрализовать разведывательную деятельность как российских, так и белорусских спецслужб. Мы достаточно подробно понимаем их интересы и средства, с помощью которых они выполняют свои задачи».

Генерал рассказал, насколько глубоким может быть влияние белорусских спецслужб в администрации или бизнесе.

«Наша страна достаточно устойчива к проникновению этих двух разведывательных служб в политическую элиту, — отметил он. — Уровень осведомленности и связанной с этим осторожности высок, например, по сравнению с другими европейскими странами. Важно помнить, что лица, имеющие доступ к секретной информации в Польше, находятся под довольно строгой контрразведывательной защитой. Однако мы являемся значительной целью для этих стран, и сегодня конфиденциальная информация относительно легкодоступна.

Предприятия сосредоточены на зарабатывании денег, и многие из них сетуют на невозможность вести «нормальную» торговлю, например, с Беларусью, или торговать сырьем, таким как уголь, с Россией. Они более склонны к рискованному и неосторожному поведению, что представляет угрозу. Показательно также, что за более чем двенадцать лет украинско-российской войны было непросто разорвать экономические и торговые связи между предприятиями обеих стран. Несмотря на введенные санкции, в западном мире существует множество случаев их нарушения и поиска обходных путей. Потенциальные подрядчики заинтересованы в получении выгоды, поэтому они ищут способы ее достижения. А «партнерами» с другой стороны являются сотрудники спецслужб».

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