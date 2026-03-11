В Минске сдают квартиру в стиле английского паба 10 11.03.2026, 16:07

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Цена аренды шокирует.

Среди тысяч современных, минималистичных и стерильных интерьеров всегда выделяются квартиры, владельцы которых рискнули придать им определенный характер. Например, двушка на проспекте Дзержинского в Минске напоминает настоящий английский паб, в котором темно, брутально и интимно. Такое нестандартное жилье сейчас сдается в аренду, пишет Onlíner.

Квартира находится в доме по адресу проспект Дзержинского, 24. В ней комфортная планировка: есть отдельная спальня, а гостиная соединена с кухней.

Интерьер напичкан нестандартными решениями — чего стоит один только потолок с балками в гостиной. Картину дополняет фигурная столешница из слэба, кухонные шкафчики с фресками и каменная инсталляция возле дивана в стиле «Честерфилд». Барный вайб достигается в том числе с помощью шкафа с ровными рядами бокалов.

Спальня — тихий уголок в темных оттенках и с приглушенным светом. Она напоминает вип-зону в каком-нибудь заведении.

— Квартира с интересным дизайном в английском лофт-стиле. Имеется все необходимое для комфортного проживания. Кухня полностью оборудована. Кондиционер, TV, стиральная машинка, холодильник, посудомоечная машина, ванна с джакузи, Wi-Fi, смарт-телевидение, гардеробная, кабинет, лаунж-зона на балконе, — описывает предложение представитель риелторского агентства.

Сколько стоит пожить в такой таинственной английской атмосфере? Немало. Аренда квартиры обойдется в $1300 в месяц.

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