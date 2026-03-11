Наследный принц Ирана призвал к забастовкам
- 11.03.2026, 16:08
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У сторонников режима остался последний шанс перейти на сторону народа.
Наследный принц Ирана Реза Пехлеви призвал сограждан оставаться в своих домах и продолжать сопротивление, ожидая его окончательного сигнала к действию, пишет турецкое издание Yeni Safak.
«Мы достигли крайне чувствительной стадии финальной борьбы. Прошу вас как можно скорее обеспечить себя необходимыми запасами и, ради собственной безопасности, покинуть улицы и оставаться дома.
Продолжайте забастовки и не выходите на работу. Продолжайте ваши ночные скандирования, чтобы показать свое единство», — заявил Реза Пехлеви.
Обращаясь к сотрудникам полиции и военным Ирана, он подчеркнул, что это их последний шанс отделиться от сил, участвующих в репрессиях, и присоединиться к народу.