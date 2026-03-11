Россия завалила Беларусь рыбными консервами 7 11.03.2026, 16:18

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иллюстративное фото

Продукция сомнительного качества все активнее заполняет белорусские магазины.

Из рыбных консервов на 77 миллионов долларов, которые Россия в прошлом году отправила зарубежным потребителям, более чем 30 миллионов долларов пришлось на Беларусь.

Такими данными поделился ресурс «Агроэкспорт».

Отмечается, что экспорт этой продукции вырос на 19%, и это исторический максимум.

В пятерку крупнейших импортеров вошли:

1.Беларусь — более 30 млн долларов;

2.Казахстан — более 15 млн;

3.Узбекистан — более 6,5 млн;

4.Азербайджан — более 6 млн;

5.Кыргызстан — около 4 млн.

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