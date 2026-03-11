Путин боится мешать Трампу 11.03.2026, 16:20

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Что ждет Россию, если иранский режим падет.

С тех пор как Путин начал так называемую «специальную военную операцию» в Украине, Кремль не только утратил свое влияние на постсоветском пространстве, но и среди ключевых партнеров по всему миру. Только в этом году Соединенные Штаты значительно расширили свое влияние в Венесуэле после свержения диктатора Николаса Мадуро и теперь движутся к тому же в Иране — давнем стратегическом партнере Москвы на Ближнем Востоке, пишет Manara Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

В то время как Вашингтон проводил операции по смене режимов по всему миру, Кремль в основном воздерживался от вмешательства. В некоторых случаях — в Сербии в 2000 году и в Афганистане в 2001 году — Россия даже помогала своим американским партнерам в достижении их геостратегических целей.

Во время сирийской гражданской войны Москва поддерживала Башара Асада, одновременно ограничивая масштабы его вмешательства, что, по мнению некоторых аналитиков, сделало сирийское правительство уязвимым. Даже когда его силы добились значительных успехов, Кремль обеспечил то, чтобы он не уничтожил повстанцев полностью. В рамках этой стратегии Асад был в конечном итоге отстранен от власти в декабре 2024 года.

Кремль не оказывал прямой военной поддержки Армении — своему союзнику по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Во время 44-дневной войны, которую Армения и Азербайджан вели за Нагорный Карабах, Кремль не оказывал Еревану никакой военной помощи. В результате Баку, твердо поддерживаемый своим союзником, Турцией, разрешил конфликт в свою пользу. Теперь и Азербайджан, и Армения стремятся дистанцироваться от Москвы.

Но это не конец предательства Россией своих союзников и партнеров. В июне 2025 года, во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном, Россия не предприняла никаких существенных действий для оказания помощи Тегерану, несмотря на 20-летний Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный двумя странами в 2025 году, и тот факт, что Исламская Республика помогла Москве в разработке беспилотных летательных аппаратов. В прошлом Иран неоднократно проявлял интерес к приобретению российской системы ПВО, но Москва всегда отклоняла запрос, скорее всего, под давлением Израиля и США.

Таким образом, авторитет Кремля как серьезного партнера в сфере безопасности был поставлен под сомнение на мировой арене. Иран сейчас сталкивается с последствиями этой динамики. 28 февраля США и Израиль начали свою «крупную боевую операцию» против Исламской Республики. В то время как иранские города подвергаются постоянным военным ударам, Кремль извлекает выгоду из роста цен на нефть. Хотя МИД России предупреждает, что закрытие Ормузского пролива угрожает дестабилизировать мировые рынки нефти и газа, в действительности именно это и служит краткосрочным интересам Москвы.

Российская экономика по-прежнему сильно зависит от экспорта энергоносителей. Для Ирана Китай традиционно является одним из основных импортеров нефти. Если Тегеран, в результате военных действий президента США Дональда Трампа, не сможет поставлять нефть в Пекин, Кремль может попытаться восполнить этот пробел, увеличив собственный экспорт энергоносителей в Китай.

Что еще более важно, если ситуация на Ближнем Востоке обострится и страны Персидского залива прекратят или даже сократят поставки нефти в Европу, Москва, вероятно, надеется, что Европейский союз обойдет собственные санкции против России и возобновит импорт российской нефти. Такой исход положительно скажется на российской экономике.

До атак США и Израиля на Иран представители США, России и Украины провели серию переговоров в Абу-Даби. Согласно официальным сообщениям, никакого прогресса в направлении мирного соглашения или, по крайней мере, соглашения о прекращении огня достигнуто не было.

Это те же самые фразы, которые Путин использовал в 2022 году после того, как российским военным не удалось захватить Киев. Быстрая начальная военная кампания Трампа в Иране, похоже, также затянется, поскольку Исламская Республика находит новые способы стойкости. Конфликт может перерасти в более длительную войну на истощение.

Если США удастся достичь своих целей в Иране, это станет еще одним геополитическим поражением для России. Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Соединенные Штаты «не остановятся на Венесуэле, Кубе и Иране», ясно указывает на то, что по крайней мере некоторые политики в Москве обеспокоены тем, что Россия в конечном итоге может стать мишенью США.

Если Исламская Республика падет, это, вероятно, изменит не только геополитическую карту Ближнего Востока, но и существующий международный порядок. Этот процесс уже в определенной степени идет. Россия, не сумевшая достичь своих целей в Украине после четырех лет войны, почти наверняка окажется в еще более невыгодном положении. России, возможно, придется пойти на значительные уступки Вашингтону. Тем временем США, воодушевленные потенциальной победой в Иране, могут переключить свое внимание с Ближнего Востока на Восточную Европу, особенно учитывая разочарование Трампа отсутствием прогресса в украинском вопросе, несмотря на обещание урегулировать конфликт в считанные дни, если он снова станет президентом.

Хотя Россия по-прежнему является ядерной державой, текущие события свидетельствуют о постепенном ослаблении Москвы как геополитического игрока, способного проецировать свою мощь и конкурировать с Соединенными Штатами в определенных областях интересов, особенно в условиях войны в Украине, которая истощает ее ресурсы.

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