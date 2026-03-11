Почему белорусы бойкотируют отечественные товары

Почему белорусы бойкотируют отечественные товары20
- 11.03.2026, 16:30
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Чиновники принялись искать виноватых.
Министр антимонопольного регулирования и торговли РБ Артур Карпович обнаружил корень проблем, почему белорусские товары слабо покупаются и проигрывают на отечественном рынке импорту. В интервью госТВ он заявил, что дело в «сознании наших людей», пишет «Салiдарнасць».
Больше всего министра разочаровала белорусская молодежь:
— Здесь вопрос в воспитании нашего младшего поколения, воспитании наших деток, воспитании молодежи, которые зачастую отдают предпочтение брендам известным мировым, не думая, что где-то это подделка, да. Вот гонятся за модой, а на самом деле это основное, что должно быть, это качество товара, — высказал удивительно свежую мысль чиновник.
По словам Карповича, ключевые критерии — качество, доступность, цена, а еще долговечность, и «не важно, какая у тебя там шильда будет или ярлычок». Как пример министр решил привести туфли белоруского производства: мол, купит их человек, а в следующий раз вернется именно к этой марке, «понимая, что он их относит три, пять, семь лет».
Походя министр пнул белорусов еще и тем, что каждый потраченный на отечественные товары рубль остается в стране — а значит, деньги идут на зарплаты, пенсии, социальную сферу, школы и детские сады.
В общем, не везет белорусским властям с народом: и воспитан не так, и смотрит не туда, находя поводы для жалоб вместо благодарностей, и покупает не там и не то.
Однако попытка чиновника в очередной раз переложить проблемы с больной головы на здоровую вышла, прямо скажем, неудачной.
Например, отсылка к качеству, цене и долговечности товаров. Белорусские покупатели, в общем-то, на это и ориентируются. И если европейский или даже китайский бренд сопоставим по цене с белоруcским, а к качеству нареканий меньше — выбор очевиден, при чем тут воззвания к патриотизму и «сознанию»?
Кстати, пример с белорусской обувью Карпович выбрал очень неудачный. Потому что именно к ней, особенно демисезонному и зимнему ассортименту, у покупателей, судя по отзывам в соцсетях, немало претензий. Самое малое — «выглядят страшно», «абсолютно все модели неудачные», «одинаково и дорого».
Как итог — еще в 2025 году «Белвест» обанкротился. И можно сколько угодно повторять, что «кож у нас хватает» и «обувь можем сшить», но реальность-то — вот она.
Наконец, призывы тратить деньги внутри страны, чтобы поддержать рублем собственных стариков и детей — погодите, а не признание ли это в несостоятельности государства? Вообще-то, социальная сфера, образование, здравоохранения — как раз его забота и ответственность. Или Беларусь уже не социально-ориентирована?
Ну а то, как власть имущие во главе с правителем Беларуси, призывая белорусов поддерживать отечественного производителя, сами демонстрируют ровно обратное, не замечать невозможно при всем желании.
А если главный победитель импорта вдруг решит, что в словах Карповича между строк скрыт упрек лично ему, как он сам воспитывает детей и молодежь — что ж, вероятно, в Беларуси появится новый министр торговли. А проблемы останутся старые.