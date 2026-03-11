Defense Express: Российский завод «Кремний Эл» уничтожен 31 11.03.2026, 16:35

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Блестящий удар ВСУ.

Российский завод по производству микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске после масштабной атаки крылатыми ракетами Storm Shadow 10 марта можно считать уничтоженным, а не просто поврежденным. Даже частичное восстановление технологических процессов займет годы, сообщает Defense Express в среду, 11 марта.

Согласно OSINT-анализу, в главное производственное помещение завода размером примерно 140 на 140 метров попали пять крылатых ракет. Боевая часть Storm Shadow типа BROACH весом 450 кг сначала пробивает первое препятствие с помощью кумулятивного заряда, а затем главный боеприпас взрывается уже в помещении.

Такая атака, вероятно, разрушила процесс производства на заводе Кремний Эл, который имел гиперчувствительное оборудование. Defense Express объясняет, что наиболее высокотехнологичное производство осуществляется с соблюдением сверхстрогих норм даже по чистоте воздуха и содержания пыли. Процесс происходит в специальных боксах с заданным микроклиматом и требованием к емкости пыли 1 доля на 1 литр воздуха.

На предприятии действовало дорогое и редкое оборудование. В частности, в 2010 годах на заводе установили литографический инструмент MLA 150 Maskless Aligner от немецкой Heidelberg Instruments ориентировочной стоимостью более 300 тысяч долларов.

Значительная часть процессов по выпуску устаревшей элементной базы уровня 80-х годов осуществлялась на соответствующем советском оборудовании. И хотя оно значительно менее чувствительно по содержанию пыли, вероятность его восстановления и ремонта минимальна из-за устарелости и закрытия заводов-производителей, пишет Defense Express.

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