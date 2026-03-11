На судах «теневого» флота РФ нашли загадочных «внештатных сотрудников» 8 11.03.2026, 16:50

9,036

иллюстративное фото

Ими оказались «вагнеровцы» и спецслужбисты.

Расследование международных СМИ показало, что Россия начала отправлять на танкеры своего «теневого флота» бывших военных и разведчиков. По данным журналистов, такие команды регулярно присутствуют на судах, перевозящих российскую нефть через Балтийское море в обход западных санкций, пишет проект OCCRP (перевод — сайт Charter97.org).

Совместное расследование изданий Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Делфи и Хельсингин саномат выявило, что на многих танкерах, отправляющихся из российских портов Балтики, помимо обычного экипажа находятся по два дополнительных члена команды. В документах они указаны как «внештатные сотрудники».

Журналисты изучили списки экипажей более чем 20 рейсов. Из 17 россиян без морских дипломов у 13 обнаружились связи с ЧВК «Вагнер» или структурами российской военной разведки ГРУ.

Одним из примеров стал танкер Kira K, загруженный нефтью компании «Лукойл» в порту Усть-Луга. На борту находились россияне Денис Енин и Александр Каменев, оба ветераны «Вагнера», ранее участвовавшие в операциях в Сирии и на Донбасе.

По данным европейских спецслужб, такие группы выполняют роль «команд защиты судна». Их задача — помешать возможным проверкам или задержаниям танкеров странами Балтийского региона. Наличие на борту людей с боевым опытом повышает риск вооруженного сопротивления при попытке остановить судно.

Эксперты также считают, что эти команды могут заниматься сбором разведданных. По словам бывшего британского военного атташе Глен Грант, проходя через Балтийское море, они получают информацию о реакции и возможностях западных стран.

Аналитики отмечают, что для Москвы «теневой флот» имеет стратегическое значение. Около 40% российского экспорта нефти проходит через Балтийское море. Поэтому Россия стремится защищать этот маршрут как экономический и политический приоритет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com