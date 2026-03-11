БелЖД рассказала, когда белорусам пригодятся факелы

БелЖД рассказала, когда белорусам пригодятся факелы3
- 11.03.2026, 17:13
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Они могут понадобится водителям.
Белорусская железная дорога (БелЖД) в своём предупреждении напомнила водителям, что в некоторых ситуациях может понадобиться даже факел. Впрочем, такие случаи происходят крайне редко.
Речь идёт о ситуации, когда автомобиль заглох прямо на железнодорожном переезде. В таком случае, как отмечают в БелЖД, важно не паниковать, а действовать по инструкции.
Водителю необходимо:
включить аварийную световую сигнализацию;
немедленно высадить пассажиров и принять меры, чтобы освободить переезд;
при возможности отправить двух человек вдоль путей в обе стороны на расстояние около одного километра (если человек один — в сторону худшей видимости), объяснив им, как подавать сигнал остановки машинисту;
оставаться рядом с автомобилем и подавать сигналы общей тревоги — серии из одного длинного и трёх коротких звуковых сигналов.
Если приближается поезд, водитель или пассажир, как подчёркивают в БелЖД, обязан бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки и соблюдая меры предосторожности.
Сам сигнал должен подаваться круговым движением руки: днём — с лоскутом яркой ткани или любым хорошо заметным предметом, ночью — с фонарём или факелом.
Где именно в такой ситуации взять факел и как изготовить его из подручных средств, в БелЖД не уточнили.