закрыть
16 июня 2026, вторник, 18:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БелЖД рассказала, когда белорусам пригодятся факелы

3
  • 11.03.2026, 17:13
  • 4,946
БелЖД рассказала, когда белорусам пригодятся факелы

Они могут понадобится водителям.

Белорусская железная дорога (БелЖД) в своём предупреждении напомнила водителям, что в некоторых ситуациях может понадобиться даже факел. Впрочем, такие случаи происходят крайне редко.

Речь идёт о ситуации, когда автомобиль заглох прямо на железнодорожном переезде. В таком случае, как отмечают в БелЖД, важно не паниковать, а действовать по инструкции.

Водителю необходимо:

включить аварийную световую сигнализацию;

немедленно высадить пассажиров и принять меры, чтобы освободить переезд;

при возможности отправить двух человек вдоль путей в обе стороны на расстояние около одного километра (если человек один — в сторону худшей видимости), объяснив им, как подавать сигнал остановки машинисту;

оставаться рядом с автомобилем и подавать сигналы общей тревоги — серии из одного длинного и трёх коротких звуковых сигналов.

Если приближается поезд, водитель или пассажир, как подчёркивают в БелЖД, обязан бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки и соблюдая меры предосторожности.

Сам сигнал должен подаваться круговым движением руки: днём — с лоскутом яркой ткани или любым хорошо заметным предметом, ночью — с фонарём или факелом.

Где именно в такой ситуации взять факел и как изготовить его из подручных средств, в БелЖД не уточнили.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер