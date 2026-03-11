БелЖД рассказала, когда белорусам пригодятся факелы 3 11.03.2026, 17:13

4,946

Они могут понадобится водителям.

Белорусская железная дорога (БелЖД) в своём предупреждении напомнила водителям, что в некоторых ситуациях может понадобиться даже факел. Впрочем, такие случаи происходят крайне редко.

Речь идёт о ситуации, когда автомобиль заглох прямо на железнодорожном переезде. В таком случае, как отмечают в БелЖД, важно не паниковать, а действовать по инструкции.

Водителю необходимо:

включить аварийную световую сигнализацию;

немедленно высадить пассажиров и принять меры, чтобы освободить переезд;

при возможности отправить двух человек вдоль путей в обе стороны на расстояние около одного километра (если человек один — в сторону худшей видимости), объяснив им, как подавать сигнал остановки машинисту;

оставаться рядом с автомобилем и подавать сигналы общей тревоги — серии из одного длинного и трёх коротких звуковых сигналов.

Если приближается поезд, водитель или пассажир, как подчёркивают в БелЖД, обязан бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки и соблюдая меры предосторожности.

Сам сигнал должен подаваться круговым движением руки: днём — с лоскутом яркой ткани или любым хорошо заметным предметом, ночью — с фонарём или факелом.

Где именно в такой ситуации взять факел и как изготовить его из подручных средств, в БелЖД не уточнили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com