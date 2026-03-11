Бабченко: Путин принял решение об атаке на страны Балтии 20 11.03.2026, 17:17

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Аркадий Бабченко

Пять подтверждений.

Известный журналист Аркадий Бабченко считает, что Путин принял решение о нападении на страны Балтии. Об этом он пишет в «Фейсбуке», приводя пять аргументов:

— Раз. Россия расширяет военные подразделения на границе с НАТО, предоставляя им боевой опыт в Украине, заявляет литовская разведка в своей ежегодной оценке угроз безопасности. Вдоль всей границы с НАТО бригады расширяются до дивизий, формируются новые военные соединения. По данным разведки, большая часть вновь сформированных подразделений российских вооруженных сил укомплектована не полностью и создается поэтапно, поскольку не хватает личного состава, боевой техники и инфраструктуры. Новосформированные подразделения и предназначенная для них техника не остаются в местах постоянной дислокации, а отправляются участвовать в боевых действиях против Украины.

До этого, напомню, доклады разведок Литвы и Эстонии говорили, что Россия не намерена начинать боевые действия в Балтийском регионе в 2026, и возможно, в 2027 году, а для полного восстановления армии и подготовки ее для конфликта с НАТО ей потребуется порядка шести лет — после чего российская армия станет сильнее на 30−50% и современнее — но это для полномасштабного конфликта и со всем НАТО.

Для того же, чтобы кошмарить «шахедами» или организовать что-нибудь типа Нарвской народной республики, ей эти сроки не нужны.

Два. В социальных сетях распространяется идея создания сепаратистской «Нарвской народной республики». В течение последнего месяца в Telegram, VKontakte и TikTok распространяются каналы под названием «Нарвская Народная Республика», распространяющие идеи отделения Нарвы и Ида-Вирумаа от Эстонии и создания так называемой «Нарвской народной республики». Описание каналов сформулировано достаточно прямо: «ЖдемРоссию. Новости самого прекрасного государства на Земле».

Три. Фоточку смотри.

Четыре. Министерство обороны России подготовило законопроект, разрешающий «экстерриториальное использование формирований Вооруженных сил РФ для защиты граждан Российской Федерации». Документ, как пишет российское информагентство Интерфакс со ссылкой на источник, одобрен правительственной комиссией для внесения на рассмотрение Государственной Думы.

Это — самая главная новость. Напомню, что ровно так же было уже дважды. Первый раз — 1 марта 2014 года, когда Совфед разрешил использование войск в Крыму.

Второй раз — 22 февраля 2022 — когда было одобрено использование вооруженных сил РФ за рубежом.

И всего через два дня началось вторжение.

Пять. Массированные удары по Украине практически прекратились. Как по крупным городам, так и вдоль линии фронта. В частных разговорах мои респонденты отмечают кратное снижение числа шахедов. Если раньше они летели просто непрерывно, то сейчас уже вполне можно спать ночами.

Это косвенно может говорить о том, что Россия накапливает средства для удара на другом театре боевых действий.

Вывод. По всей видимости, Путин считает войну в Заливе своим внезапно открывшимся окном возможностей. Весь мир сейчас прикован к Ирану, излишков оружия нет, Трампу не до него, нефть опять поперла в гору. Да просто подарок небес.

Мое мнение — я считаю, что принципиально решение о нападении на страны Балтии принято, и экстерриториальное использование ВС РФ для защиты граждан РФ — это прямое тому подтверждение. Никакая Госдума никакие законопроекты от себя не выдвинет, если это уже не является принятым решением. А уж тем более, если инициатором является министерство обороны. Точнее, нападения, какая там у них оборона.

И сейчас — вот прям в этот момент — они сидят и решают: момент уже настал, или нет еще.

Эстонцы, бог с ним, с мостом уже. Что у нас там со всеобщей мобилизацией? Система работает? Мне кажется, у нас осталось не так уж и много времени. Четыре года уже профукали.

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