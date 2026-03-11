«Весеннее обострение»: агроному Лукашенко поставили диагноз

«Весеннее обострение»: агроному Лукашенко поставили диагноз11
- 11.03.2026, 17:23
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Новая идея диктатора вызвала смех и недоумение у белорусов.
Комментаторы сайта Charter97.org отреагировали на предложение Лукашенко использовать смесь отходов производства калийных солей и торфа для удобрения песчаных почв. Эту на совещании по вопросам текущей деятельности Национального банка. Приведем несколько комментариев, которые оставили читатели:
— После таких действий не только последние агрономы, но даже и навозные жуки с дождевыми червяками покинут страну. Катастрофа!
— Финансистам и банкирам очень интересно слушать навозного агрария. Нацбанк пора в поле, на пашню, на фермы. Там займутся настоящим делом, согласно квалификации. Каллаур не зря свалил из Нацбанка, а то бы сейчас сидел как полено Головченко и вместо экономики занимался удобрениями.
— Весеннее обострение у сипатого. Болезни дают о себе знать и никакая «кремлёвская таблетка» уже не помогает.
— Время поджимает. А сколько новых идей! Особенно по весне. Абельская, он таблетки принимает?
— Пошел бы он работать в колхоз, там его место. Обязанность президента — не грязные коровы и удобрение полей.
— В «Мак.бай» картохи переел, совсем плох стал.
— Результаты ручного управления везде видны. Еще вот только немного дисциплина хромает, а так бы уже все вокруг исчезло бы — и растения, и животные с мужиками.
— Как это управляет государством!? Как с этим Европа торговала, а Штаты ведут переговоры?! Или они все знают?
— Агроном по специальности предлагает в землю запихать соль. А ведь каждому. кто связан с сельским хозяйством, давно понятно, что соль для любого растения губительна. Начни со своего подворья в Дроздах.