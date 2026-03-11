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Урсула фон дер Ляйен: ЕС готовит варианты снижения цен на энергоносители

  • 11.03.2026, 17:32
  • 6,832
Урсула фон дер Ляйен: ЕС готовит варианты снижения цен на энергоносители
Урсула фон дер Ляйен

Европа совершит ошибку, если вернется к российским энергоносителям.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая сегодня, 11 марта, в Европарламенте.

Европейский Союз, по словам политика, готовит варианты снижения цен на энергоносители, в частности, более эффективное использование соглашений о покупке электроэнергии, меры государственной помощи и субсидии или ограничения цен на газ.

«В нынешней кризисной ситуации некоторые считают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой», — добавила президент Еврокомиссии.

Цены на нефть снова упали ниже $100 за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.

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