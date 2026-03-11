Урсула фон дер Ляйен: ЕС готовит варианты снижения цен на энергоносители 11.03.2026, 17:32

6,832

Урсула фон дер Ляйен

Европа совершит ошибку, если вернется к российским энергоносителям.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая сегодня, 11 марта, в Европарламенте.

Европейский Союз, по словам политика, готовит варианты снижения цен на энергоносители, в частности, более эффективное использование соглашений о покупке электроэнергии, меры государственной помощи и субсидии или ограничения цен на газ.

«В нынешней кризисной ситуации некоторые считают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой», — добавила президент Еврокомиссии.

Цены на нефть снова упали ниже $100 за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com