Больше всех проиграл Иран 5 Виктор Небоженко

11.03.2026, 17:53

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Виктор Небоженко

Надежды на Россию и Китай не оправдались.

Эта война США и Израиля против Ирана породила огромный клубок противоречий между различными странами, что надолго будет определять геополитику всего мира. Но самое главное, что происходит, — это пересечение и соединение войны России против Украины с огромным ближневосточным военно-политическим конфликтом, который уже приобретает цивилизационный и религиозный оттенок. Не хватает только мощного конфликта где-то в Центральной Азии, чтобы мир столкнулся с огромным геополитическим треугольником страшных войн, который точно похоронит старый мир.

Пока во время войны против Ирана больше всех выигрывает путинская Россия, которая за счёт чудовищного роста цен на нефть получает экономическую передышку для продолжения войны в Украине. Мало того, Трамп, надеясь на облегчение участи Путина, собирается снять часть санкций с России.

Одна надежда на рост антироссийской активности европейских государств в пользу поддержки Украины. Пока в XXI веке даже две страшные войны против Украины и Ирана не могут заставить Европу проснуться, сконцентрироваться и развить свою суверенность и субъектность. Европа всё время тянет время и надеется «проскочить меж капелек».

По разным, прямо противоположным причинам в этом огромном военно-политическом конфликте, который стремительно расширился от Кипра до Йемена и от Ливана до Пакистана, пока легче и лучше себя чувствуют Израиль и Турция. Израиль, используя американскую мощь и легкомыслие Трампа, чувствует себя «победителем» Ирана, а Турция радуется ослаблению и унижению Ирана и испугу арабских шейхов.

После окончания горячей фазы войны всем государствам Ближнего Востока придётся не просто восстанавливать страны и массово закупать американское оружие, но и обсуждать сложную проблему создания своего военно-политического союза по типу евроатлантического НАТО.

А кто уже сейчас проиграл в этой войне США и Израиля против Ирана? Конечно, пока больше всех проиграл Иран. Его геополитическая и религиозная самоуверенность и надежда на Россию и Китай привели к таким тяжёлым результатам.

Уже сейчас много проигрывают все арабские монархии Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, которые перестают быть локациями богатства и безопасности на Ближнем Востоке. Может, теперь они лучше поймут страшное горе Украины — вероломное нападение путинской России.

А также, как это ни парадоксально, серьёзно проигрывают и ущемляют свои национальные интересы традиционные противники — США и Китай. Таким образом, неожиданная война США против Ирана — это не только серьёзный удар по лозунгу американского президента «Америка прежде всего», но и плохая основа для важной встречи в апреле Трампа и Си Цзиньпина в Пекине.

Путин радостно потирает руки, надеясь, что Трамп и Си Цзиньпин побегут к нему договариваться о сотрудничестве.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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