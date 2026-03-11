Украинский дрон F-Drones отобран для поставок в США 2 11.03.2026, 18:01

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иллюстративное фото

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Компания Ukrainian Defense Drones Tech Corporation была отобрана для участия в конкурсе на получение контрактов в рамках программы Пентагона Drone Dominance Program, по которой США планируют закупить тысячи недорогих ударных беспилотников. Об этом говорится в статье The New York Times «Украина достигла важной вехи: производство дронов без китайских компонентов».

Ukrainian Defense Drones Tech Corporation представляла в конкурсе дрон украинского производства от бренда F-Drones.

F-Drones производит ударные квадрокоптеры типа FPV, которые использовались чаще других беспилотников для уничтожения российской тяжелой техники. Большинство компонентов изготовляются самостоятельно, а остальные поставляют преимущественно европейские компании.

«Компания начала производство дронов в 2023 году. Сначала все ее компоненты были китайского происхождения. Однако уже в течение года компании удалось локализовать производство карбоновых рам и антенн. К 2025 году она расширила производство и начала изготовлять полетные контроллеры, регуляторы скорости, радиомодемы и системы видеопередачи. Потом компания получила доступ к технологиям производства камер, которые планирует производить в Европе. Сейчас камеры закупаются у другой украинской компании, которая импортирует комплектующие из Европы», - говорится в материале.

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