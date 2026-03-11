Жительница Жлобина вызвала милицию из-за непрошеных гостей 9 11.03.2026, 18:16

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После этого у нее арестовали имущество.

Супруги из Жлобина накопили долг по кредитам и займам на сумму более 9000 рублей. Поскольку задолженность не погашалась, судебные исполнители прибыли по месту жительства должников для проверки имущественного положения и возможного ареста имущества, сообщили в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Дверь открыл мужчина. Он вел себя спокойно, не препятствовал работе госслужащих и с пониманием отнесся к ситуации. Чего нельзя было сказать о его супруге. Женщина встретила сотрудников ОПИ агрессивно, угрожала вызвать милицию и пыталась выставить визитеров за дверь. В пылу гнева она нажала установленную в квартире тревожную кнопку, вызвав группу задержания.

Прибывшие на место сотрудники охраны ожидали увидеть чрезвычайное происшествие. Однако вызов оказался ложным — судебные исполнители находились в квартире на законных основаниях. Осознав, что погорячилась, хозяйка попыталась переложить вину на ребенка, заявив, что кнопку случайно нажал он.

Сотрудники охраны разъяснили женщине последствия ложного вызова и, не обнаружив состава правонарушения, помогли судебным исполнителям провести опись и арест имущества. Уже на следующий день супруг явился в отдел принудительного исполнения с квитанцией об оплате долга, благодаря чему семейное имущество было освобождено от ареста.

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