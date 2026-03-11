Трамп о войне в Иране: Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится 13 11.03.2026, 18:21

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Дональд Трамп

Президент США уверен в скором завершении войны

Дональд Трамп заявил в телефонном интервью Axios, что в Иране «практически ничего не осталось, на что можно было бы нацелиться».

«Немного того, немного этого... Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится», – сказал Трамп.

Несмотря на то, что Трамп публично сигнализирует, что его операция в основном достигла своих целей, американские и израильские чиновники заявляют, что не было никаких внутренних указаний относительно того, когда боевые действия могут прекратиться.

«Война идет прекрасно. Мы значительно опережаем график. Мы нанесли больше ущерба, чем считали возможным, даже за первые шесть недель», – отметил американский президент.

По словам Трампа, враждебность Ирана распространяется не только на Израиль и США, но и на страны Персидского залива во всем регионе.

«Они стремились захватить остальную часть Ближнего Востока. Они платят за 47 лет смерти и разрушений, которые они причинили. Это расплата», – добавил Трамп.

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