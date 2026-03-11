The Telegraph: Война в Иране обнажила слабость Путина 3 11.03.2026, 18:58

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Один вежливый телефонный разговор с Трампом не меняет сути дела.

Конфликт вокруг Ирана может серьёзно ослабить международные позиции Путина. Несмотря на краткосрочную выгоду от роста цен на нефть, эксперты считают, что в стратегическом плане Москва теряет влияния, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне войны цены на нефть резко выросли и некоторое время приближались к отметке 110 долларов за баррель. Это частично поддерживает российские доходы. Россия также продолжает обходить западные ограничения, используя так называемый «теневой флот» танкеров для поставок нефти в Индию и Китай.

Однако геополитические последствия конфликта оказываются для Москвы более серьёзными. Одним из ключевых ударов стала гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который считался важным партнёром Кремля на Ближнем Востоке.

Ослабление союзников подрывает попытки России сформировать альтернативную систему международных альянсов, способную противостоять Западу. В последние годы влияние Москвы снижается и в других регионах. На Южном Кавказе её позиции постепенно уступают место Турции и США.

Серьёзным ударом стала и ситуация в Сирии. Если в 2015 году российская военная операция помогла Башару Асаду удержаться у власти, то позже Москва уже не смогла активно поддерживать своего союзника.

Эксперты также отмечают, что затяжная война в Украине значительно истощает военные и дипломатические ресурсы России. Это ограничивает способность Кремля влиять на события за пределами постсоветского пространства.

По мнению аналитиков, если нынешние тенденции сохранятся, Россия рискует столкнуться с серьезными стратегическими потерями сразу по нескольким направлениям мировой политики.

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