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Atlantic Council: Трампу стоит сосредоточиться на Украине после операции в Иране

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  • 11.03.2026, 19:10
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Atlantic Council: Трампу стоит сосредоточиться на Украине после операции в Иране
Дональд Трамп

США обладают действенными рычагами давления на Россию.

После завершения военной операции против Ирана администрация президента США Дональда Трампа может вновь сосредоточить основное внимание на прекращении войны в Украине — крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

С начала своего президентского срока Трамп сделал урегулирование войны приоритетом внешней политики. Уже вскоре после инаугурации он провел телефонный разговор с Путиным, после чего представители США провели ряд переговоров с российскими и украинскими чиновниками.

Однако последние события на Ближнем Востоке временно отвлекли ресурсы и внимание Вашингтона. Военная операция против Ирана, начавшаяся в конце февраля, стала новым внешнеполитическим вызовом для администрации США.

Несмотря на это, ситуация на фронте в Украине остается напряженной. Украинские военные продолжают оборону и проводят контратаки на отдельных участках фронта. По словам украинских командиров, за последнее время удалось вернуть сотни квадратных километров территории на юге страны.

В то же время многие украинские военные и чиновники скептически относятся к перспективам скорого прекращения огня, считая, что Москва не готова к серьезным переговорам.

Эксперты отмечают, что у США остаются значительные рычаги давления на Россию. Среди них — усиление санкций против энергетического сектора, ограничения на экспорт российской нефти и возможное расширение военной помощи Украине.

В Европе также усиливается поддержка Киева. Франция и Великобритания обсуждают создание международной военной миссии, которая могла бы разместиться на территории Украины после прекращения огня. Кроме того, страны Европейского союза рассматривают дополнительные финансовые пакеты помощи и ускоренное вступление Украины в ЕС.

Аналитики считают, что после завершения ближневосточного кризиса у Вашингтона появится возможность активизировать дипломатические усилия и попытаться приблизить окончание войны.

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