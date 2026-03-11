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Енот Сеня, который приехал нелегалом в Беларусь из США, оказался самкой

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  • 11.03.2026, 19:12
  • 4,446
Енот Сеня, который приехал нелегалом в Беларусь из США, оказался самкой
Иллюстративное фото

Животному ищут новое имя.

В «Парке животных» под Барановичами выяснили, что енот Сеня, который ранее нелегально въехал в Беларусь в контейнере с автомобилями, на самом деле не самец, а самка. Это стало известно во время проведения ветеринарных мероприятий, пишет «Минская правда».

Сотрудники парка сейчас ищут еноту новое имя через социальные сети. Среди предложенных вариантов — Есения, Соня и Саша. Вопрос об изменении документов животного остается открытым — пока неизвестно, будут ли корректировать его «паспорт» в связи с новыми данными.

Ранее енот Сеня стал известным после неожиданного путешествия через Атлантический океан. В январе 2026 года белорусская таможня нашла его во время разгрузки морского контейнера из США. Животное, видимо, прокралось в контейнер еще во время погрузки и спокойно пережило долгую дорогу, дремля на панели одного из автомобилей.

После обязательного карантина енот был перемещен в Ошмянскую районную ветеринарную станцию, где ему дали имя Арсений. После всех процедур он переехал в Барановичский парк животных «Диприз».

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