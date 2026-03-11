«Я хочу иметь выбор» 52 11.03.2026, 23:13

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Белоруска перестала ходить в «Евроопт» — и вот почему.

Жительница Могилева Оксана поделилась в TikTok, что перестала ходить в магазины сети «Евроопт». Причина неочевидная — женщину не устраивают кассы самообслуживания и отсутствие кассиров, которые могли бы пробить товар. В комментариях ее чувства разделяют. Особенно не нравится такая ситуация пожилым людям, многим из которых непросто разобраться в системе, передает «Зеркало».

По словам Оксаны, магазины «Евроопт» теперь стали «одними из самых нелюбимых торговых точек». Дело в том, что там стали устанавливать кассы самообслуживания, говорит женщина.

— И все бы ничего, каждый человек имеет право выбора, — считает она. — Если ты не хочешь стоять в длинной очереди в кассу, то, пожалуйста, к твоим услугам есть кассы самообслуживания, где ты можешь самостоятельно провести свои товары, оплатить их и спокойно уйти из магазина. Но в последнее время в «Еврооптах» кассы самообслуживания стали единственным средством расчета. Лично меня этот факт очень сильно напрягает и задевает.

Могилевчанка отмечает: с одной стороны, хорошо иметь возможность сэкономить время и пробить товары самостоятельно. С другой — если это единственная опция для покупателя, у Оксаны возникают вопросы.

— Я хочу иметь выбор, — заявляет она. — Одно дело — рассчитаться на кассе самообслуживания, когда при этом ты можешь выбрать расчет на обычной кассе с кассиром, но совершенно другое, когда ты такого выбора лишаешься. И фактически становишься сотрудником магазина, вынужден исполнять обязанности еще и продавца-кассира.

Видео белорусский откликнулось многим — у него почти 330 тысяч просмотров. С ее позицией многие согласны: комментаторы возмущаются такими кассами, а некоторые и вовсе принципиально не пользуются ими.

«Никогда не пользуюсь кассой самообслуживания; если нет кассиров, оставляю товар и ухожу».

«У нас больше пожилых людей, которые боятся, не знают технику, плохо видят… Моя мама никогда не пойдет на эти кассы».

«Мне 65. Я с 50 лет работала с компьютером, но КСО не люблю. Я нервничаю, когда ими пользуюсь, и у меня повышается давление. Зачем мне это надо?!»

«Я тоже согласна. Мне 76, зрение плохое. Обнаглели! Я тоже не хожу в „Евроопт“».

«Очень плохо. Стоишь, оно что-то говорит, отказывает, ты не знаешь, куда нажать, спешишь, нервничаешь, за тобой вздыхающая очередь… Хочется бросить и уйти».

«Так, всякие люди приходят в магазин. Многие пожилые люди — инвалиды, не умеют пользоваться этими кассами. Подумали о них?!»

«Вот правильно. Я тоже за. Почему я должен быть кассиром и стоять и думать, как и что нажимать? Тогда должна быть скидка на товар, как работникам магазина, коль я работаю за них».

Другие, наоборот, считают кассы самообслуживания очень удобными и пользуются только ими.

«Обожаю такие кассы: подошел, просканировал — и толпы нет. 67 лет».

«Всегда рассчитываюсь только в кассах самообслуживания, руки у меня растут из нужного места, поэтому никаких проблем не вижу».

«Ого, сколько недовольных комментаторов! А мне нравится, расплачиваюсь только на кассе самообслуживания».

«Живите прошлым, а мы будем идти в ногу со временем. Кайфую от КСО: быстро пикнул и ушел».

«Вы вообще о чем? Понимаю пожилых людей, они боятся этих касс, а продвинутую молодежь чем это напрягает?»

Напомним, кассы самообслуживания начали появляться в магазинах «Евроопт» еще в 2021 году. Причем не только в областных центрах, но и в районных городах и деревнях. Как утверждал руководитель пресс-службы сети Егор Хрусталев, «интерфейс касс самообслуживания предельно понятен и прост в использовании».

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