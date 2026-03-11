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Япония компенсирует перебои в поставках нефти из Ближнего Востока

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  • 11.03.2026, 19:49
  • 1,704
Япония компенсирует перебои в поставках нефти из Ближнего Востока

Страна начнет высвобождать национальные нефтяные резервы уже 16 марта.

Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, сообщает японский государственный медиахолдинг NHK.

«Мы приняли решение, что высвобождение запасов будет произведено 16 марта», — отметила Такаити.

Также премьер-министр заявила, что Япония планирует использовать запасы нефти частного сектора, эквивалентные 15 дням потребления, и государственные резервы на один месяц.

Япония ранее выразила поддержку возможному скоординированному высвобождению запасов нефти членами Международного энергетического агентства с целью замедления роста цен на нефть. Она заявила о готовности к такому шагу накануне во время виртуальной встречи «Большой семерки».

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