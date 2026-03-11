«Колхоз в стране во всем»14
- 11.03.2026, 20:01
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Белорусов возмутили туалетные стаканчики с мылом на железной дороге.
Одна из пользовательниц Белорусской железной дороги после очередной поездки не стерпела и поделилась в Threads возмущением относительно странного сервиса, который регулярно предлагают пассажирам в «штадлеровских» вагонах, передает «Наша Нiва».
«Захожу в туалет бизнес-класса в Штадлере, а там… бумажный стаканчик с мылом. Серьезно? В дизелях всё норм — и дозаторы работают, и полотенца есть. А тут просто привет из 90-х.
Официальная версия: «дозаторы украли, поэтому пока стаканчики». Только вот стоит это «временное» решение уже полтора года.
Кто тоже ездит — вам норм такое мыло «общее»? Или я одна волнуюсь за гигиену?», — написала девушка, приложив соответствующие фото.
Комментаторы автора единогласно поддержали:
«Нет, не норм. Поэтому всегда с собой салфетки и антисептик».
«Я тоже так делаю, но осадочек остается — бизнес-класс все-таки, не электричка».
«Вот такой вот бизнес-класс».
«Колхоз в стране во всем! Почему тут должно быть исключение?»
«Ездила в бизнес-классе и в обычном, разница по факту только в сиденьях и их рассадке, к сожалению».
«И дизели засранные бывают будь здоров, не идеализируйте их».
«Ок, дизели не идеал. Но стаканов с мылом там нет. Это о чем-то говорит».
«А как этим вообще пользоваться? Наливать из стакана на ладонь? Я не понимаю концепцию, помогите».
«Лучше тогда вообще без мыла, чем так позориться. А вдруг ребенок попьет из этого стакана?»
«Такие вот белорусы. Крадут все, что видят…»
«Проблема не в пассажирах, а в том, кто поезда готовит. В дизелях же всё работает и ничего не воруют. Значит, дело не в людях, а в том, кто и как обслуживает составы».
«Это вас еще в белмаке усатто и бульбачиано не угостили».