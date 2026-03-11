«Белоруснефть» обиделась на блогера из-за критики бензина

«Белоруснефть» обиделась на блогера из-за критики бензина9
- 11.03.2026, 20:17
- 9,622
Компания пошла в суд.
Компания «Белоруснефть» подала в суд на «начинающего блогера» из-за критики качества бензина на заправке. После этого девушка записала «покаянное» видео, и представители предприятия отозвали свои претензии, передает «Зеркало».
Как рассказали в компании «Белоруснефть», «недавний случай с начинающим белорусским блогером Анной наглядно демонстрирует, как безосновательное стремление выразить недовольство сервисом может обернуться судебным иском против самого автора». Фамилии автора там не назвали.
Зимой Анна опубликовала в TikTok несколько роликов, где раскритиковала качество бензина АИ-95 на одной из заправок компании в Гомельской области. По ее словам, после заправки автомобиль начал работать некорректно. В видео девушка резко высказалась в адрес компании и призвала пользователей массово жаловаться на сеть АЗС.
По мнению блогера, для удешевления производства топлива в «Белоруснефти» к бензину А-76 подмешивают присадки, которые якобы расслаивают его. И будто бы в ее бак попало 20 литров этой присадки.
Однако в компании пояснили, что бензин марки А-76, о котором упоминалось в видео, уже много лет снят с производства, а сама «Белоруснефть» не выпускает топливо, а занимается реализацией нефтепродуктов.
«Хотя заявление начинающего блогера в соцсетях и не вызвало особого резонанса, но небольшую волну среди пользователей спровоцировало. А это можно рассматривать как умышленное причинение вреда как предприятию, так и государству в целом. Как имиджевого, так и финансового», — заявили в компании.
Представители предприятия обратились в суд с иском о защите деловой репутации. Правда, директор «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта» Андрей Федорович заявил, что «не было цели наказать девушку»:
«Обращение в суд — скорее превентивная мера, поэтому мы даже предложили ей решить вопрос в досудебном порядке».
Суд предложил сторонам рассмотреть возможность медиации. Представители компании согласились отказаться от дальнейшего разбирательства при условии, что блогер опубликует опровержение и компенсирует расходы на подготовку документов. В итоге девушка разместила в TikTok ролик с извинениями.