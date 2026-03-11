Bloomberg: Иран лишился более 90% пусковых установок для ракет 1 11.03.2026, 20:26

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Тегеран теперь вынужден полагаться в основном на дешевые дроны-камикадзе.

Иран лишился более 90% пусковых установок для ракет в ходе боевых действий против США и Израиля, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Из-за потери пусковых установок Иран больше не может массово запускать баллистические ракеты, как раньше, и теперь вынужден полагаться в основном на дешевые дроны-камикадзе, сообщает агентство.

Американские и израильские военные сделали ставку на охоту именно за пусковыми установками и командными пунктами, а не за самими ракетами. Сами ракеты спрятаны глубоко под землей в укрепленных хранилищах, и до них сложно добраться. А вот мобильные установки и расчеты на поверхности оказались гораздо более уязвимой целью. Эту стратегию отработали еще во время прошлогоднего конфликта, и сейчас она принесла результат, сообщает Bloomberg.

В первую неделю боев Иран выпустил более 650 баллистических ракет, но многие из них упали на пустые американские базы. Как пишет Bloomberg Economics, Пентагон заранее вывел оттуда людей и технику, предвидя начало атак.

Тегеран сделал ставку на беспилотники Shahed-136. Их можно производить быстро и в больших количествах, и они каждый день атакуют разные цели по всему региону — от военных баз до нефтяных объектов. По скорости и мощи дроны уступают баллистическим ракетам, но их массовое применение создает для коалиции серьезную проблему, считает издание. Чтобы сбить дешевый «Шахед», приходится запускать дорогие ракеты-перехватчики, которые стоят в десятки раз больше.

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