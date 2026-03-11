В Рогачеве выпускают молоко с цитатами Короткевича 5 11.03.2026, 20:58

3,380

Фотофакт.

Белорус показал в Threads, что на бутылке рогачевского молока на обратной стороне напечатан отрывок из очерка Владимира Короткевича «Земля под белыми крыльями», заметила Budzma.org.

«Над усёй нашай краінай, наставіўшы белыя ветразі крылаў, планіруюць буслы. Іх многія і многія тысячы — хто лічыў? На вільчыках сялянскіх хат, на дрэвах, на калонах старых разбураных палацаў, на слупах капліц сярод маладога зялёнага жыта. Гнёзды паўсюль. І таму мне здаецца, што ў гэтыя — і не толькі ў гэтыя — дні зямлю нашу, Беларусь, можна назваць «зямлёю пад белымі крыламі».

В комментариях люди также отмечают, что такая же надпись есть и на кефире от Рогачевского МКК. Другие же обращают внимание на определенный диссонанс:

«С одной стороны «РогачёвЪ», а с другой — цитата Короткевича».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com