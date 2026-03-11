закрыть
16 июня 2026, вторник, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Рогачеве выпускают молоко с цитатами Короткевича

5
  • 11.03.2026, 20:58
  • 3,380
В Рогачеве выпускают молоко с цитатами Короткевича

Фотофакт.

Белорус показал в Threads, что на бутылке рогачевского молока на обратной стороне напечатан отрывок из очерка Владимира Короткевича «Земля под белыми крыльями», заметила Budzma.org.

«Над усёй нашай краінай, наставіўшы белыя ветразі крылаў, планіруюць буслы. Іх многія і многія тысячы — хто лічыў? На вільчыках сялянскіх хат, на дрэвах, на калонах старых разбураных палацаў, на слупах капліц сярод маладога зялёнага жыта. Гнёзды паўсюль. І таму мне здаецца, што ў гэтыя — і не толькі ў гэтыя — дні зямлю нашу, Беларусь, можна назваць «зямлёю пад белымі крыламі».

В комментариях люди также отмечают, что такая же надпись есть и на кефире от Рогачевского МКК. Другие же обращают внимание на определенный диссонанс:

«С одной стороны «РогачёвЪ», а с другой — цитата Короткевича».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер