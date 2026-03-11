Украине передали ракеты для Patriot 1 11.03.2026, 21:06

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Об этом сообщил Зеленский.

Украине передали ракеты для зенитных ракетных систем Patriot, которые используются для противовоздушной обороны. Об этом 11 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует «Укринформ».

Накануне источники Spiegel сообщали, что бундесвер передаст Украине около 35 ракет PAC-3.

Зеленский уточнил, что передача ракет Patriot стала результатом договоренностей во время прошлого заседания контактной группы «Рамштайн», и речь идет не только о вкладе Германии.

«Это было не от одной страны, будем честными, от нескольких стран. [...] Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть этих ракет вчера зашла, спасибо за это», – пояснил Зеленский.

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