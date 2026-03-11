Белоруска показала простой способ копить деньги 28 11.03.2026, 21:10

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И он работает.

Белоруска под ником da_konva поделилась в Threads необычным способом копить деньги.

Девушка решила отказаться от покупки кофе в кофейнях и просто откладывать те деньги, которые раньше тратила на напиток.

Результат она показала на фото. На снимке – картонная коробка с несколькими купюрами.

Фото: da_konva / Threads

В комментариях пользователи быстро посчитали сумму. По их словам, в коробке оказалось примерно 472,59, или около $161,52.

Автор поста объяснила, почему решила провести такой эксперимент: "В Минске цены на кофе космические, и не понимаешь, за что платишь".

По словам девушки, иногда напиток оказывается совсем обычным и не стоит таких денег.

Она призналась, что первый месяц отказа от кофе был особенно тяжелым, но со временем стало легче. Постепенно она просто привыкла обходить кофейни.

В комментариях сразу началось обсуждение. Некоторые пользователи удивились, как много кофе девушка покупала раньше.

И, разумеется, похвалили за эксперимент. Мол, это полезно не только для кошелька, но и для здоровья.

Кто-то даже пошутил, что такими темпами можно накопить если не на собственную кофейню, то хотя бы на хорошую кофемашину.

Скриншот: Threads

Другие комментаторы начали подсчитывать собственные траты.

Одна девушка призналась, что почти каждый день покупает несколько чашек кофе. В месяц выходит около 340. Вывод напросился сам собой: надо завязывать.

Были и вдохновляющие истории. Одна из пользовательниц рассказала, что раньше тоже часто тратилась на кофе, а потом решила изменить привычку и стала заходить в кофейни лишь раз в месяц, а не каждый день.

В итоге за три года ей удалось сделать ремонт трех комнат в маминой квартире.

Для многих этот пример, как и история автора поста, стал настоящей мотивацией. В комментариях люди начали признаваться, что раньше даже не задумывались, сколько денег уходит на мелкие ежедневные покупки.

Некоторые писали, что теперь всерьез задумались о своих привычках. Другие шутливо прикидывали, сколько могли бы накопить, если отказаться хотя бы от части регулярных расходов – например, от походов в рестораны.

Впрочем, такой способ экономии понравился далеко не всем. Некоторые пользователи уверены, что на отказе от кофе много не накопишь.

Один из комментаторов заметил, что куда больше денег обычно уходит на другие популярные траты.

Например, на бьюти-процедуры вроде ногтей или ресниц. По его мнению, вот там экономия могла бы быть куда заметнее.

Нашлись и те, кто считает, что думать нужно не об экономии, а о заработке:

«Можно вообще не есть. Надо думать не как сэкономить а как заработать. Концепция «сэкономленный доллар – заработанный доллар» ошибочна, хоть и имеет долю правды».

В обсуждении появились и откровенные гедонисты. Некоторые пользователи признались, что удовольствие от импульсивных покупок для них важнее строгой финансовой дисциплины и подсчета каждой траты.

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