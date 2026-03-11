Бойцы Нацгвардии Украины уничтожили дорогую российскую РЛС

Бойцы Нацгвардии Украины уничтожили дорогую российскую РЛС1
- 11.03.2026, 21:26
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Удар на $50 миллионов попал на видео.
Отдельный отряд специального назначения Lasar’s group Национальной гвардии Украины уничтожил российскую РЛС 1К148 Ястреб-АВ глубоко за линией соприкосновения.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в среду, 11 марта.
Операцию провели в сотрудничестве с отделением управления дежурными силами командного пункта Регионального центра радиоэлектронной разведки Север. Побратимы передали бойцам подразделения Lasar’s group данные о районе расположения РЛС россиян, «Лазари» определили точные координаты комплекса и направили туда тяжелые дроны-бомбардировщики.
После первого точного удара россияне еще пытались спасти установку. Но Lasar’s Group проявил креативность и отследил ее передвижение — пилот посадил дрон-бомбардировщик на РЛС и благодаря этому «Лазари» двигались с ней по маршруту.
Последующими ударами российский радар был окончательно уничтожен.
«Удар на $50 миллионов», — прокомментировали в украинском МВД.