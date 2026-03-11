Песков намекнул на смену курса России в переговорах о мире в Украине 10 11.03.2026, 21:51

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина заявил, что «Реальность изменилась».

Стамбульские соглашения между Украиной и страной-агрессором РФ 2022 года больше не актуальны. Об этом российским пропагандистам ТАСС 11 марта заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Пескова спросили о приверженности Кремля стамбульским договоренностям в переговорах о завершении российско-украинской войны.

«Реальность вся изменилась», – ответил спикер Путина.

«Агентство» считает, что такое заявление Пескова может свидетельствовать об изменении переговорной позиции Москвы по Украине, ведь ранее Кремль настаивал на том, что мирное урегулирование возможно только на основе договоренностей в Стамбуле.

Журналисты обратили внимание, что заявление также прозвучало на фоне военной операции Израиля и США против Ирана, что могло отвлечь Вашингтон от вопроса мира в Украине. Раунд трехсторонних переговоров о прекращении российско-украинской войны должен был состояться на прошлой неделе, однако встречу перенесли по просьбе американской стороны, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

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