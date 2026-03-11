Spotify: Песен на английском становится все меньше в поп-музыке 3 11.03.2026, 22:40

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Музыка на других языках стремительно захватывает рынок.

Согласно данным музыкального стримингового гиганта Spotify, англоязычная музыка теряет свое доминирующее положение в чартах, пишет ВВС.

Компания сообщает, что в прошлом году в ее глобальном топ-50 появились песни на 16 разных языках, включая испанский, корейский, португальский, турецкий, индонезийский и арабский. Это более чем в два раза превышает показатель 2020 года.

Bad Bunny, который поет исключительно на испанском языке, стал самым прослушиваемым артистом в мире. А лауреат Brit Award Розалия в своем последнем альбоме Lux поет на 14 диалектах.

Spotify сообщил, что бразильский фанк стал самым быстрорастущим жанром в мире, а его аудитория выросла на 36%. Популярность K-Pop выросла на 31%, Trap Latino — на 29%.

По данным компании, все эти жанры принесли Spotify более 100 миллионов долларов в виде роялти в прошлом году.

При этом английский язык по-прежнему доминирует в чартах: по данным организации IFPI, представляющей интересы музыкальной индустрии, 14 из 20 самых продаваемых альбомов прошлого года были записаны исключительно на этом языке.

Однако в список вошли южнокорейские группы Stray Kids, Enhypen и Seventeen, а также японская рок-группа Mrs Green Apple — фанаты все чаще обращаются к музыке, выходящей за рамки типичных парадигм рока и поп-музыки.

На прошлой неделе в чарте самых прослушиваемых песен Spotify были песни Bad Bunny и Rauw Alejandro (Пуэрто-Рико), Nadhif Basalamah (Индонезия), Tyla (Южная Африка), Tems (Нигерия), Ryan Castro (Колумбия), El Bogueto, Peso Pluma, Neton Vega и Fuerza Regida (Мексика), Blackpink, Jung Kook и Jin (Южная Корея).

В этом плане Великобритания по-прежнему отстает от остального мира. Лишь в двух из самых продаваемых в стране песен в прошлом году звучали иностранные языки, причем обе композиции — APT от Rosé & Bruno Mars и Golden от Huntr/x — были преимущественно на английском языке с отдельными фразами на корейском.

Данные Spotify были обнародованы в ежегодном отчете Loud And Clear, в котором представлена подробная информация о глобальной экономике стриминговых музыкальных сервисов.

По данным Spotify, в прошлом году стриминговый гигант выплатил музыкальной индустрии 11 млрд долларов в виде роялти, что на 1 млрд долларов больше, чем в 2024 году. По утверждению компании, эта цифра делает ее самым высокооплачиваемым ритейлером в мире.

В Великобритании компания выплатила артистам 860 млн фунтов в виде роялти, что на 6% больше, чем в предыдущем году, причем более 75% этих роялти были получены за пределами Великобритании.

Spotify также сообщает, что около 150 британских артистов заработали в прошлом году более 1 млн фунтов, а число артистов, заработавших более 500 тысяч фунтов, с 2018 года увеличилось более чем вдвое.

В глобальном списке 80 ведущих артистов зарабатывают более 10 млн долларов в год только на Spotify.

Однако шведская компания постаралась подчеркнуть, что выплаты приносят деньги не только одному проценту самых успешных исполнителей, заявив, что «примерно половина роялти была получена независимыми артистами и лейблами».

Более 13 800 артистов заработали на Spotify в прошлом году 100 000 долларов, добавила компания.

Тщательно продуманная политика прозрачности компании призвана ответить критикам, утверждающим, что она недоплачивает артистам, которые получают от 0,002 до 0,0035 фунта за каждое воспроизведение песни.

Однако стоит отметить, что роялти, распределяемые Spotify, не всегда поступают напрямую музыкантам, поскольку часть их часто уходит лейблам, дистрибьюторам, издателям, менеджерам и авторам песен.

Между тем несколько артистов, в том числе Massive Attack, Deerhoof и King Lizard and the Gizzard Wizard, разорвали отношения со Spotify в знак протеста против связей компании с оборонной компанией Helsing.

Дэниел Эк, генеральный директор и соучредитель Spotify, недавно был назначен председателем немецкой технологической компании, которая специализируется на программном обеспечении искусственного интеллекта, интегрированном в боевые самолеты и беспилотники, такие как HX-2 AI Strike Drone.

Объявляя о решении удалить свой каталог из Spotify, музыканты Massive Attack заявили: «Экономическое бремя, которое долгое время ложилось на артистов, теперь усугубляется моральным и этическим бременем, в результате чего деньги, заработанные поклонниками, и творческие усилия музыкантов финансируют смертоносные, апокалиптические технологии».

В ответ на это представитель компании пояснил, что Spotify и Helsing являются «совершенно отдельными компаниями».

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