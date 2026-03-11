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Юная белоруска поймала гигантскую щуку

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  • 11.03.2026, 23:02
  • 7,916
Юная белоруска поймала гигантскую щуку

Фотофакт.

Очередной большой улов зафиксирован в Беларуси.

На озере Струсто в Браславском районе поймана щука весом 5 кг.

Пост об этом появился в паблике «Рыбалка в Беларуси» в Threads.

Что интересно, сообщается, что рыбу поймала девочка.

«8 марта юная рыбачка провела на озере, обновив свой рекорд – 5 кг. Поймана на жерлицу в 9 часов утра на глубине 6,5 м. Живец – плотва», – говорится в посте.

Wyświetl w Threads

Немаловажно и то, что рыба выловлена именно 8 марта. Потому что в Витебской области действует запрет на ловлю щуки с 9 марта по 23 апреля, в то время как для всех остальных областей сроки другие – с 1 марта по 15 апреля.

Именно щука нерестится одной из первых, и установленные ограничения необходимы для контроля популяции этого хищника в водоемах.

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