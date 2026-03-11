NYT: Украине удалось достичь важного прорыва 2 11.03.2026, 23:54

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Пентагон рассматривает сотрудничество.

Украина достигла важного прорыва и теперь может производить дроны практически без использования китайских компонентов, пишет газета The New York Times в среду, 11 марта.

По словам командующего Силами беспилотных систем майора Роберта Бровди (Мадяра), на дроны приходится более 90% потерь среди российских оккупантов.

Как сказано в материале, в ближайшее время Украина вряд ли начнет массовое производство дронов без китайских комплектующих, поскольку они намного дешевле, и сложно назвать какой-то дрон по-настоящему лишенным китайского сырья, учитывая доминирование Китая в мировом производстве.

«Однако украинские чиновники считают важным производить беспилотники с минимальным количеством комплектующих из Китая и иметь возможность продолжать их производство в случае прекращения поставок из Китая», — пишет NYT.

Украина — одна из многих стран, пытающихся снизить зависимость от поставок китайских компонентов, отмечает газета.

«Учитывая риски, связанные с закупкой комплектующих в Китае, который к нам недружелюбен, главная задача — производить их в Украине. Сила украинского производителя заключается в том, что импортозамещение уже произошло», — сказал Мадяр.

Две украинские компании-производители беспилотников без китайских компонентов оказались среди 11 выбранных для участия в конкурсе на контракты в рамках программы Пентагона по «превосходству БпЛА». Программа предусматривает закупку тысяч недорогих ударных БпЛА.

Одна из этих компаний — Ukraine Defense Drones, которая производит большую часть комплектующих самостоятельно, а большую часть недостающих компонентов покрывают европейские поставщики. Как отмечает NYT, в начале полномасштабной войны почти все украинские БпЛА были привезены из Китая.

«В связи с резким ростом спроса Пекин ввел экспортные ограничения в 2023 году и расширил их в 2024 году. Хотя Китай официально сохраняет нейтралитет в войне, эксперты говорят, что Пекин предоставил своему партнеру России преференциальный доступ к компонентам, которые все еще могут быть экспортированы», — напоминает газета.

Украина закупала некоторые комплектующие через посредников, но постепенно переключила внимание на производство собственных БпЛА и сократила количество китайских компонентов в своих беспилотниках. К 2024 году подавляющее большинство беспилотников на фронте были собраны в Украине, однако почти полностью из китайских компонентов. Однако год спустя доля комплектующих из Китая в украинских БпЛА сократилась до примерно 38%, сообщали Украинский совет оборонной промышленности и аналитический центр Snake Island.

«Украина по-прежнему закупает более дешевые китайские комплектующие, потому что украинским военным требуется огромное количество беспилотников, а бюджет на их приобретение ограничен. Очень высок процент неудачных миссий с участием беспилотников, что является еще одной причиной, по которой Украина пытается снизить затраты», — пишет NYT.

Один неназванный украинский чиновник сказал, что украинские и российские компании часто закупают комплектующие на одних заводах в Китае, а китайские руководители «строго придерживаются графика работы производственных площадок, чтобы украинские и российские покупатели не пересекались».

NYT пишет, что компания Ukrainian Defense Drones (известная под брендом F-Drones) начала производить беспилотники в 2023 году. Сначала все компоненты были китайского производства, однако в течение года компания наладила локализованное производство рам и антенн из углеродного волокна.

К 2025-му компания расширила производство на контроллеры полета, регуляторы скорости, радиомодемы и системы передачи видеосигнала. Позже компания также купила технологии для производства камер, которые надеется выпускать в Европе. Пока что Ukrainian Defense Drones закупает камеры у другой украинской компании, которая импортирует комплектующие из Европы.

«Цели Украины не ограничиваются производством беспилотников без китайских комплектующих. Украинские разработки ежемесячно обновляются с учетом боевых характеристик, что контрастирует с медленными темпами производства традиционного вооружения», — добавляет NYT.

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