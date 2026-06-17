Белорусам предложили странную подработку 2

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Обычно это делают бесплатно.

Белорусы могут заработать на высадке деревьев. Такое необычное объявление дало Юровичское лесничество Калинковичского лесхоза.

Желающих с 16 марта приглашают участвовать в лесных посадках. Есть и расценки. На посадке лесных культур можно заработать 58 за 1000 штук, а за дополнения лесных культур – 55 за 1000 штук, передает «Точка».

«Знали ли вы, сколько нынче стоит высадить 1000 деревьев?» – задала риторический вопрос автор фото у себя в Threads.

А зачем вообще за это платить?

В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни не понимают, почему кто-то должен платить за посадку деревьев, другие отмечают, что за такой труд платят неприлично мало (авторские орфография и пунктуация сохранены):

«Так за это еще платят? Школьники постоянно их сажают»

«Написали бы, что приглашают волонтеров, обед и угощения с организаторов»

«А если еще почва каменистая или после вырубки буков с оставшимися корнями…. За восемь часов работы локтям пи***ц однозначный)»

«В моей картине мира высаживать деревья это волонтерство, благое дело»

«Дополнение дешевле чем посадка, просто чудо остроумия».

Некоторые наоборот отмечают, что со специальным инструментом 58 заработать можно за пару часов. Так что оплата выходит действительно неплохая.

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