Украина и Румыния будут вместе производить боевые дроны

Страны также будут сотрудничать в области энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский и его румынский коллега Никушор Дан в четверг, 12 марта, подписали в Бухаресте несколько соглашений о стратегическом партнерстве между их странами, в том числе о совместном производстве ударных дронов в Румынии с использованием украинского опыта и при поддержке оборонного фонда Евросоюза SAFE, сообщает агентство dpa.

Еще одно соглашение - по энергетике - предусматривает, в частности, запуск двух новых линий электропередачи между Румынией и Черновицкой областью Украины. Кроме того президенты обсудили потенциальное сотрудничество их стран в добыче нефти и газа в Черном море.

Владимир Зеленский пообещал усилить защиту румынского меньшинства в Украине. Ранее положение этнических румын в Украине вызывало трения между двумя странами. Однако прежнее «историческое недоверие» между Киевом и Бухарестом рассеялось с началом агрессивной войны РФ, заявил Никушор Дан.

Президент Украины планирует завершить визит в Румынию посещением авиабазы близ города Фетешти на юго-востоке страны, где украинские военнослужащие обучаются пилотированию истребителей F-16.

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