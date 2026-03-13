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Bloomberg: РФ помогает Ирану наносить удары по силам США на Ближнем Востоке

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  • 13.03.2026, 6:01
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Bloomberg: РФ помогает Ирану наносить удары по силам США на Ближнем Востоке

Москва предоставляет Тегерану спутниковые снимки и данные для наведения беспилотников.

Российские власти предоставляют Ирану различные виды разведывательной информации, включая спутниковые снимки и тактику наведения беспилотников, чтобы помочь Тегерану наносить удары по силам США на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с данными западной разведки.

«Поддержка российской разведки в отношении смертоносных ответных мер Ирана против США, Израиля и союзников в Персидском заливе, а также опасения, что Китай также может помогать Тегерану, свидетельствуют об углублении связей между противниками США по мере расширения войны», — отмечает агентство.

По словам одного из источников, пожелавшего остаться анонимным, неясно, насколько эффективны данные, которые предположительно предоставляют Ирану, и как регулярно Россия делится полезной информацией, однако это отражает отношения между двумя странами: Москва полагалась на иранские «шахеды» во время полномасштабного вторжения в Украину и теперь, возможно, делится с Тегераном своими военными ноу-хау.

«Никто не удивится, узнав, что за некоторыми тактическими ходами Ирана и, возможно, за некоторыми его возможностями стоит скрытая рука Путина», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили на военном брифинге в Лондоне в четверг.

«Схемы иранских атак имеют общие черты с тем, как Россия атакует Украину», — сказал он, добавив, что это было ожидаемо, «учитывая, насколько тесно этот союз агрессии укреплялся в последние несколько лет».

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф накануне заявил в интервью CNBC, что российская сторона во время разговора с Дональдом Трампом в понедельник заявила, что не делится разведданными с Ираном.

«Можем поверить им на слово. Будем надеяться, что они не делятся», — сказал он.

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