В РФ планируют резать расходы бюджета из-за огромного дефицита

В РФ планируют резать расходы бюджета из-за огромного дефицита14
- 13.03.2026, 3:04
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Война против Украины истощает Россию.
Правительство РФ готовиться урезать бюджет с на сумму до 2 трлн рублей — или 0,8% ВВП. Об этом 12 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.
По данным источников агентства, правительство готово снизить на 10% все «нечувствительные» расходы как федерального, так и региональных бюджетов. Причем основное воздействие на финансирование экономических и инфраструктурных проектов, заявили они.
Если максимальные запланированные сокращения будут введены в действие, то их общая сумма составит примерно 2 трлн рублей ($25 млрд), или около 0,8% валового внутреннего продукта, согласно расчетам Bloomberg на основе данных Минфина РФ.
При этом, как сообщили источники агентства, в Кремле не планируют урезать расходы на оборону, военные нужды и социальную сферу.
Также, как сообщает агентство Reuters, в РФ начнут сокращения только после принятия официального решения, что может занять некоторое время, поскольку требует одобрения Госдумы и Совета Федерации — причем урезание бюджета не должно повлиять на расходы, деньги на которые уже выделены в 2026 году.
«Этот шаг следует за решением снизить уровень цен на нефть, используемый в так называемом бюджетном правиле России, которое регулирует снятие средств из Фонда национального благосостояния. В настоящее время дефицит нефтяных доходов покрывается из резервов на черный день, если цена российской нефти ниже $59 за баррель», — пишет Bloomberg.
При этом в Минфине РФ подтвердили агентству, что сокращение расходов обсуждается в правительстве.
«Без сокращения расходов Минфину пришлось бы наращивать заимствования для финансирования дефицита — сценарий, который, как предупреждал Центробанк, осложнил бы меры по инфляции и мог бы замедлить текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики», — пишет Bloomberg.
Как отмечают в агентстве, власти РФ приступают к пересмотру фискального механизма и ограничению расходов бюджета, поскольку Национальный фонд благосостояния слишком быстро истощается — из-за снижения цен на российскую нефть, вызванного ужесточением западных санкций в 2025 году (в связи с войной, которую диктатор Владимир Путин развязал против Украины).
«За первые два месяца 2026 года доходы от нефти и газа сократились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно текущему бюджетному плану, общие расходы установлены на уровне 44,1 трлн рублей, а дефицит прогнозируется на уровне 3,8 трлн рублей, или около 1,6% ВВП», — подытожили в Bloomberg.