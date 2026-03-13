Италия планирует протестировать в Украине купол ПВО Michelangelo 3 13.03.2026, 8:28

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До конца года.

Частная итальянская компания Leonardo хочет испытать свой новый купол противовоздушной обороны Michelangelo в Украине до конца 2026 года, а затем перейти к запланированным тестам в рамках НАТО уже в следующем году.

Об этом сообщил гендиректор компании Роберто Чинголани, пишет Breaking Defense.

Что известно о куполе Michelangelo?

«Первый компонент купола Michelangelo ... сейчас строится для наших друзей в Украине. Первое испытание состоится там в реальных условиях. Не спрашивайте меня больше... но это своего рода доказательство того, что это очень эффективный подход», - рассказал он.

Чинголани заявил, что на сегодняшний день 20 стран выразили заинтересованность в заказе купола Michelangelo. По прогнозам гендиректора компании, к 2035 году этот проект может принести новые возможности для бизнеса на сумму 21 млрд евро.

Возможности купола

Чинголани рассказал, что система ПВО на основе открытой архитектуры может поддерживать оборону в «мертвой зоне» длиной 10-15 километров во время атаки дронов и других систем вооружения. В таком сценарии купол может служить для взаимодействия артиллерийских батарей, радаров, спутников и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Купол Michelangelo способен перехватывать, отслеживать и нейтрализовывать возникающие угрозы в виде баллистических и гиперзвуковых угроз, массированных атак или угроз, которые трудно заметить (рои дронов, например).

Центральным элементом купола от Италии является продукт MC5 –– плагин-модуль, который подключается и обеспечивает многодоменную связь.

Кроме Украины, итальянская компания планирует передать технологию странам-союзникам, а также адаптировать MC5 к большему количеству систем вооружения. Но конкретные страны не называют.

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