ЦАХАЛ готовит решающий удар по Хизбалле 13.03.2026, 9:22

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В армии Израиля заявили о новой фазе войны.

Армия обороны Израиля рассматривает вариант перехода к следующему этапу военной операции против «Хизбаллы». Как сообщает военный обозреватель Ави Ашкенази, в израильском военном руководстве считают, что завершить текущую кампанию без нанесения мощного удара по ливанской группировке не удастся, пишет «Маарив».

Ашкенази пишет, что за последний месяц ШАБАК, Центральное командование ЦАХАЛа и подразделения полиции смогли предотвратить ряд террористических атак в Иудее и Самарии и не допустить их распространения на улицы израильских городов.

Однако ситуация остается напряженной: накануне произошли два серьезных инцидента — нападение с ножом в Рамат-Гане и атака возле Ариэля. Эти события, по словам автора, заставляют израильские службы безопасности внимательно оценивать происходящее не только на палестинских территориях, но и в контексте войны с Ираном и противостояния с «Хизбаллой».

Как отмечает Ави Ашкенази, хотя Ливан пока считается второстепенной ареной конфликта, в скором времени он может превратиться в главный фронт. По данным израильских военных, на этой неделе «Хизбалла» планировала выпустить по Израилю около 600 ракет. В итоге боевикам удалось запустить примерно 220 ракет и четыре беспилотника. Это произошло после действий израильской разведки под руководством генерал-майора Шломи Биндера и ударов ВВС, которые уничтожили десятки пусковых установок и несколько групп запуска.

При этом, как подчеркивает Ашкенази, потенциал «Хизбаллы» остается значительным. Организация располагает более чем десятью тысячами ракет малой и средней дальности, а также сотнями дальнобойных и высокоточных ракет. Несмотря на это, группировка уже понесла ощутимые потери: по данным ЦАХАЛа, около 350 боевиков были ликвидированы, а ряд высокопоставленных представителей организации погиб.

Израильские войска уже заняли ограниченную территорию на ливанской стороне границы — около двадцати передовых позиций, расположенных в сотнях метров от израильской территории. Однако, как пишет Ашкенази, в последние дни «Хизбалла» усилила сопротивление и продолжает обстрелы, запуская в среднем около ста ракет в день. По словам израильских военных, это примерно в пять раз больше, чем Иран ежедневно запускает по территории Израиля.

В армии признают, что долгое время вести исключительно оборонительные действия невозможно. По данным автора, в какой-то момент может потребоваться масштабное наступление с участием нескольких дивизий, чтобы занять определенные районы на территории Ливана и зачистить их от инфраструктуры «Хизбаллы».

Ави Ашкенази пишет, что после последних атак в ЦАХАЛе пришли к выводу: войну невозможно завершить, не нанеся «сокрушительный удар» по «Хизбалле». При этом в армии стараются подчеркнуть разницу между самой организацией и государством Ливан. Предполагается, что после ослабления группировки именно ливанское государство должно будет нанести ей финальный удар.

Кроме того, израильские военные считают, что ослабление иранского режима напрямую отразится на положении «Хизбаллы». Еще одним фактором давления становится экономическая ситуация: по данным источников, организация уже около полутора месяцев не может выплачивать зарплаты своим боевикам, что вызывает недовольство среди ее сторонников.

Ашкенази также отмечает, что в ближайшие выходные израильская армия будет действовать сразу на нескольких направлениях — в Иране, Ливане, Иудее и Самарии, а также в Секторе Газа. Несмотря на разговоры о возможном завершении кампании, в ЦАХАЛе понимают, что впереди еще много задач, которые не удалось решить в первые две недели войны.

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