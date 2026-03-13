ВМС США будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив

ВМС США будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив10
- 13.03.2026, 9:44
- 3,050
Для обеспечения стабильности мировых поставок нефти.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Военно-морские силы США будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив для обеспечения стабильности мировых поставок нефти.
Об этом Бессент заявил в интервью Sky News:
«Я уверен, что как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, в составе международной коалиции, будут сопровождать суда через пролив».
По словам министра, через пролив продолжают проходить иранские и китайские танкеры, что свидетельствует об отсутствии минирования.
Во время интервью министра срочно вызвали в ситуационную комнату Белого дома для совещания с президентом Дональдом Трампом. После двухчасового совещания Бессент не опроверг, что темой обсуждения было именно внедрение военного эскорта для гражданских судов.
Обстрелы судоходства и энергетической инфраструктуры Ираном уже привели к росту цен на нефть выше 100 долларов за баррель. Скачок цен произошел несмотря на решение более 30 стран высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов.
Что предшествовало
В четверг, 12 марта, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о планах использовать перекрытие Ормузского пролива как рычаг давления на США и Израиль.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил предоставить финансовые гарантии для морской торговли в Персидском заливе и допустил привлечение военного флота для защиты танкеров.
В то же время на фоне энергетического кризиса Вашингтон на 30 дней разрешил другим странам покупать российскую нефть, которая уже загружена на танкеры и находится в море.