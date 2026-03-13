ВМС США будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив 10 13.03.2026, 9:44

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Для обеспечения стабильности мировых поставок нефти.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Военно-морские силы США будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив для обеспечения стабильности мировых поставок нефти.

Об этом Бессент заявил в интервью Sky News:

«Я уверен, что как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, в составе международной коалиции, будут сопровождать суда через пролив».

По словам министра, через пролив продолжают проходить иранские и китайские танкеры, что свидетельствует об отсутствии минирования.

Во время интервью министра срочно вызвали в ситуационную комнату Белого дома для совещания с президентом Дональдом Трампом. После двухчасового совещания Бессент не опроверг, что темой обсуждения было именно внедрение военного эскорта для гражданских судов.

Обстрелы судоходства и энергетической инфраструктуры Ираном уже привели к росту цен на нефть выше 100 долларов за баррель. Скачок цен произошел несмотря на решение более 30 стран высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов.

Что предшествовало

В четверг, 12 марта, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о планах использовать перекрытие Ормузского пролива как рычаг давления на США и Израиль.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил предоставить финансовые гарантии для морской торговли в Персидском заливе и допустил привлечение военного флота для защиты танкеров.

В то же время на фоне энергетического кризиса Вашингтон на 30 дней разрешил другим странам покупать российскую нефть, которая уже загружена на танкеры и находится в море.

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