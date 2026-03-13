Война против Ирана: Израиль готовит решающий удар 26 13.03.2026, 9:59

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(Обновляется) Боевые действия могут перейти в новую фазу.

На Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана.

Сайт Charter97.org следит за развитием событий на протяжении четырнадцатого дня войны.

21:39 США обещают вознаграждение до $10 млн за информацию о ключевых руководителях КСИР. Программа Госдепа США «Reward for Justice» опубликована в соцсети Х.

В публикации сказано, что власти США ищут данные о высокопоставленных фигурах и структурах, среди них:

▪️ Новый Верховный лидер Ирана - Моджтаба Хаменеи;

▪️ Руководитель администрации Верховного лидера - Али Асгар Хеджази;

▪️ Секретарь Совета нацбезопасности Ирана - Али Лариджани;

▪️ Старший военный советник Верховного лидера - Яхья Рахим Сафави;

▪️ Глава МВД - Эскандар Момени;

▪️ Министр разведки - Исмаил Хатиб.

В сообщении говорится, что информаторы могут рассчитывать не только на денежное вознаграждение, но и на возможность релокации для обеспечения безопасности.

21:11 Пентагон отправил на Ближний Восток для отражения иранских атак 10 тыс. дронов-перехватчиков, разработанных в Украине и произведенных за ее пределами, сообщил в интервью Bloomberg министр американской армии Дэн Дрисколл.

20:07 Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты приветствовали бы добровольный отказ Ирана от программы ядерного оружия.

«Президент [США Дональд Трамп] сосредоточил свое внимание на ядерном потенциале [Ирана], и я скажу, что у нас есть целый ряд вариантов, вплоть до того, что Иран решит отказаться от него, что, конечно, мы бы приветствовали», — подчеркнул Хегсет.

Кроме того, шеф Пентагона пригрозил Тегерану широким спектром других вариантов сдерживания.

19:07 Пентагон перебрасывает экспедиционное подразделение морской пехоты на Ближний Восток в связи с блокировкой Ормузского пролива вооруженными силами Ирана, сообщает WSJ со ссылкой на двух американских чиновников.

Некоторое время назад Центральное командование США, отвечающие за американские силы на Ближнем Востоке, направило запрос в Пентагон, сообщает WSJ. Министр обороны Пит Хегсет одобрил запрос CENTCOM. Экспедиционное подразделение, как правило, составляет 2,5 тыс. пехотицев.

Газета трактует решение Пентагона в контексте блокировки Ираном Ормузского пролива, через который осуществляется 20% мировой торговли нефтью. Накануне новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что страна будет использовать пролив, как рычаг в конфликте с США и Израилем.

19.01 Армия обороны Израиля сбросила листовки в пригородах Бейрута, содержащие QR-код, связанный с израильским подразделением 504, призывая ливанский народ восстать против «Хезболлы».

18.55 Пентагон перебрасывает экспедиционное подразделение морской пехоты на Ближний Восток, поскольку Иран активизирует атаки на Ормузский пролив, сообщают два американских чиновника.

Министр обороны США Пит Хегсет одобрил запрос от Центрального командования на развертывание подразделения, обычно состоящего из 2500 морских пехотинцев.

16.46 Несколько представителей иранских дипломатических миссий за рубежом решили не возвращаться на родину и обратились за защитой к странам пребывания.

16.38 Объединённые Арабские Эмираты распорядились прекратить деятельность иранских школ, а также «Иранского клуба» в Дубае и закрыть эти учреждения. Cотрудники, работающие в этих организациях, должны покинуть территорию Эмиратов.

16.30 Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в трех иранских городах.

В Ширазе был атакован подземный объект, использовавшийся для производства и хранения баллистических ракет. В Тегеране удары пришлись по объектам и центральной базе системы ПВО, а также по предприятиям, связанным с производством вооружений. В Ахвазе были поражены штабы различных структур режима, включая подразделения Корпуса стражей исламской революции и сил внутренней безопасности.

15.06 Четыре человека погибли во время крушения американского самолёта-заправщика KC-135 в Ираке. Ещё два члена экипажа пока числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Самолёт упал 12 марта. Об обстоятельствах катастрофы ничего не известно, но командование утверждает, что инцидент не связан с вражеским или дружественным огнём. Личности погибших пока не разглашаются.

15.01 Средства ПВО НАТО перехватили иранскую ракету, входящую в воздушное пространство Турции. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны.

10:31 Иранский беспилотник атаковал Дубайский международный финансовый центр (DIFC), в результате чего над городом поднялся густой дым, сообщило иранское агентство Nour News.

Корреспондент Agence France-Presse подтвердил громкий взрыв и наличие дыма в центре Дубая. Власти эмирата заявили, что одно из зданий получило «незначительные повреждения» из-за падения «обломков успешно сбитого объекта». По их данным, обошлось без жертв и пострадавших.

10:12 Президент США Дональд Трамп намекнул на дальнейшие удары по «безумным подонкам» в Иране.

В своей публикации в соцсети Truth Social Трамп написал, что с начала конфликта военные ресурсы Ирана существенно сократились. По его словам, военно-морские и военно-воздушные силы Ирана «больше не существуют».

«Мы имеем беспрецедентную огневую мощь, неограниченное количество боеприпасов и много времени - смотрите, что сегодня произойдет с этими безумными отбросами. Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, а теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая это большая честь!», - отметил Трамп.

09:44 Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Военно-морские силы США будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив для обеспечения стабильности мировых поставок нефти.

09:22 ЦАХАЛ готовит решающий удар по Хизбалле. Армия обороны Израиля рассматривает вариант перехода к следующему этапу военной операции против «Хизбаллы». Как сообщает военный обозреватель Ави Ашкенази, в израильском военном руководстве считают, что завершить текущую кампанию без нанесения мощного удара по ливанской группировке не удастся.

09:13 Иранцы сотрудничают с армией Израиля ради свержения режима. Иранские граждане передали силам ЦАХАЛа координаты блокпостов боевиков «Басидж» и подразделений иранских сил безопасности, по которым затем были нанесены удары внутри страны.

В то же время ЦАХАЛ начал масштабную серию ударов по объектам инфраструктуры иранского режима в разных районах Тегерана. ВВС ЦАХАЛа осуществили операцию в Тегеране, в ходе которой был ликвидирован Абуалькасем Бабааян — глава военной канцелярии верховного лидера Ирана и руководитель штаба командования режима при чрезвычайных обстоятельствах (Хатам аль-Анбия).

08:58 Дрон ударил по французской военной базе в Ираке. Вечером 13 марта военная база в районе провинции Эрбиль в Ираке поверглась атаке ударного дрона. На ней базируются бойцы Пешмерги, официальных ВС Иракского Курдистана, и французский контингент.

В результате атаки не менее шести французских солдат получили ранения, еще один человек погиб, сообщает Reuters. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил гибель старшего прапорщика Арно Фриона из 7-го альпийского батальона егерей в Варсе и выразил соболезнования семье и сослуживцам.

06:01 Россия помогает Ирану наносить удары по силам США на Ближнем Востоке.

Российские власти предоставляют Ирану различные виды разведывательной информации, включая спутниковые снимки и тактику наведения беспилотников, чтобы помочь Тегерану наносить удары по силам США на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с данными западной разведки.

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