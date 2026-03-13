«Смотрите, что сегодня произойдет»: Трамп пообещал ликвидировать «безумцев» у власти в Иране
- 13.03.2026, 10:12
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Военно-морские и военно-воздушные силы Тегерана больше не существуют.
Президент США Дональд Трамп намекнул на дальнейшие удары по «безумным подонкам» в Иране.
Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.
В своей публикации Трамп написал, что с начала конфликта военные ресурсы Ирана существенно сократились.
По его словам, военно-морские и военно-воздушные силы Ирана «больше не существуют».
Также президент США утверждает, что иранские ракеты, беспилотники и другие средства были уничтожены, а лидеры страны «исчезли с лица земли».
«Мы имеем беспрецедентную огневую мощь, неограниченное количество боеприпасов и много времени - смотрите, что сегодня произойдет с этими безумными отбросами. Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, а теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая это большая честь!», - отметил Трамп.
Американский президент также опроверг информацию газеты The New York Times о том, что США не побеждают в войне.
По словам Трампа, Америка уничтожает «террористический режим Ирана» в военном, экономическом и других аспектах.