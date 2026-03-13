Сразу 34 белорусских города побили рекорды весенней «жары» 13.03.2026, 10:23

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Какой погоды ждать на выходных?

В четверг, 12 марта, на 70% белорусских метеостанций были установлены новые суточные температурные рекорды. Новый национальный рекорд для этой даты теперь принадлежит Кобрину. Там вчера столбики термометров подскочили до практически летних +18,8°С. В «Телеграф» узнали, как долго продержится такая весенняя «жара» и какую погоду белорусам ждать на грядущих выходных.

По данным Telegram-канала @nadvorie, вчера на метеостанциях сразу в 34 городах Беларуси были обновлены суточные температурные максимумы. Абсолютным рекордсменом 12 марта стал Кобрин с его +18,8°С, но на некоторых метеостанциях наблюдались близкие к этому значению:

новый суточный рекорд для Пинска составил +18,6°С (предыдущий 15,8°С в 2002 году),

Полесская метеостанция +18,4°С (предыдущий +15,6 в 2002 году),

Ганцевичи 17,7°С (предыдущий 15,8°С в 2025 году),

Брест 17,6°С (предыдущий 16,3°С в 2001 году),

Гродно 17,6°С (предыдущий 13,7°С в 2001 году),

Житковичи 17,6°С (предыдущий 16,7°С в 2002 году),

Высокое 17,5°С (предыдущий 16,4°С в 2001 году),

Волковыск 17,4°С (предыдущий 15,3°С в 2001 году),

Пружаны 17,3°С (предыдущий 15,2°С в 2001 году),

Ивацевичи 17,3°С (предыдущий 15,2°С в 2002 году),

Барановичи 17,2°С (предыдущий 14,9°С в 2002 году),

Октябрь 17,2°С (предыдущий 16,2°С в 2002 году),

Лида 16,9°С (предыдущий 12,9°С в 2002 году),

Полоцк 16,5°С (предыдущий 12,6°С в 2002 году),

Столбцы 16,4°С (предыдущий 14,8°С в 2002 году),

Ошмяны 16,3°С (предыдущий 13,3°С в 2002 году),

Воложин 16,3°С (предыдущий 13,4°С в 2002 году),

Новогрудок 16,3°С (предыдущий 12,5°С в 2002 году),

Березино 16,2°С (предыдущий 15,1°С в 2025 году),

Марьина Горка 16,2°С (предыдущий 14,8°С в 2025 году),

Сенно 16,1°С (предыдущий 13,2°С в 2025 году),

Бобруйск 16,1°С (предыдущий 15,4°С в 2025 году),

Лепель 15,9°С (предыдущий 13,0°С в 2002 году),

Березинский заповедник 15,9°С (предыдущий 15,5°С в 2002 году),

Лынтупы 15,5°С (предыдущий 13,1°С в 2002 году),

Борисов 15,5°С (предыдущий 14,6°С в 2025 году),

Шарковщина 15,4°С (предыдущий 12,9°С в 2002 году),

Витебск 14,9°С (предыдущий 11,4°С в 2002 году),

Нарочь 14,7°С (предыдущий 14,4°С в 2002 году),

Минск 14,7°С (предыдущий 14,2°С в 2025 году),

Езерище 14,5°С (предыдущий 11,1°С в 1997 году),

Верхнедвинск 13,3°С (предыдущий 10,4°С в 1997 году),

Мстиславль 13,2°С (предыдущий 11,3°С в 2025 году),

Вилейка 12,3°С (предыдущий 11,8°С в 2002 году).

Как заметили авторы другого канала о погоде «Метеовайб», национальные суточные максимумы были установлены накануне и в соседних Литве с Латвией. К примеру, в литовском Друскининкае вчера пригревало почти как на Полесской метеостанции - до +18,1°С, а в латвийском Резекне почти как в белорусском Верхнедвинске - до +13,8°С.

Какой будет погода в выходные?

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, грядущие выходные порадуют белорусов настоящим весенним теплом и солнышком. Осадков в прогнозе на субботу и воскресенье, 14-15 марта, нет совсем, синоптики обещают переменную облачность, а температуру - в таком же диапазоне, что и в предыдущие пару дней:

14 марта, суббота: ночью в диапазоне от -2°С до +5°С, максимальная днем в среднем по стране +10..+16°С, по западу и югу Беларуси - до +18°С .

15 марта, воскресенье: ночью -3..+3°С, по западу - до +5°С, максимальная днем - от +9°С по северо-востоку до +17°С по юго-западу страны.

При этом совсем уж расслабляться в свете настоящей метеорологической весны белорусам не стоит, особенно это касается автомобилистов.

Государственные синоптики предупредили, что на протяжении всех выходные в ночные и утренние часы на отдельных участках дорог в большинстве регионов страны может образовываться гололедица. Желтый уровень опасности из-за этого Белгидромет объявил до воскресенья для всех областей, за исключением Брестчины и Гродненщины.

Тем временем авторы Telegram-канала @nadvorie обратили внимание на сдвиг аномалии высокого давления в районе Скандинавии, который постепенно меняется циркуляцию холодного и теплого воздуха в Европе. По предварительным расчетам специалистов, она в конце марта сулит Европе перенос холодного воздуха и повышает риск локальных заморозков в условиях ослабления ветра и усиления ночного радиационного выхолаживания.

«Речь не идет о сильной холодной волне, однако формируется метеорологически неприятный режим, при котором даже умеренно прохладная воздушная масса может приводить к заметным ночным минусам у поверхности», - пояснили специалисты.

Впрочем, Беларусь пока, как показывают климатические модели прогнозирования, вне зоны риска. Пока под угрозой главным образом западная Европа, где уже вовсю началась вегетация. В таких условиях высокий риск сильных радиационных заморозков по ночам - это гораздо коварнее, чем просто арктический фронт, предупредили специалисты.

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