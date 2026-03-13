Сразу 34 белорусских города побили рекорды весенней «жары»
- 13.03.2026, 10:23
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Какой погоды ждать на выходных?
В четверг, 12 марта, на 70% белорусских метеостанций были установлены новые суточные температурные рекорды. Новый национальный рекорд для этой даты теперь принадлежит Кобрину. Там вчера столбики термометров подскочили до практически летних +18,8°С. В «Телеграф» узнали, как долго продержится такая весенняя «жара» и какую погоду белорусам ждать на грядущих выходных.
По данным Telegram-канала @nadvorie, вчера на метеостанциях сразу в 34 городах Беларуси были обновлены суточные температурные максимумы. Абсолютным рекордсменом 12 марта стал Кобрин с его +18,8°С, но на некоторых метеостанциях наблюдались близкие к этому значению:
новый суточный рекорд для Пинска составил +18,6°С (предыдущий 15,8°С в 2002 году),
Полесская метеостанция +18,4°С (предыдущий +15,6 в 2002 году),
Ганцевичи 17,7°С (предыдущий 15,8°С в 2025 году),
Брест 17,6°С (предыдущий 16,3°С в 2001 году),
Гродно 17,6°С (предыдущий 13,7°С в 2001 году),
Житковичи 17,6°С (предыдущий 16,7°С в 2002 году),
Высокое 17,5°С (предыдущий 16,4°С в 2001 году),
Волковыск 17,4°С (предыдущий 15,3°С в 2001 году),
Пружаны 17,3°С (предыдущий 15,2°С в 2001 году),
Ивацевичи 17,3°С (предыдущий 15,2°С в 2002 году),
Барановичи 17,2°С (предыдущий 14,9°С в 2002 году),
Октябрь 17,2°С (предыдущий 16,2°С в 2002 году),
Лида 16,9°С (предыдущий 12,9°С в 2002 году),
Полоцк 16,5°С (предыдущий 12,6°С в 2002 году),
Столбцы 16,4°С (предыдущий 14,8°С в 2002 году),
Ошмяны 16,3°С (предыдущий 13,3°С в 2002 году),
Воложин 16,3°С (предыдущий 13,4°С в 2002 году),
Новогрудок 16,3°С (предыдущий 12,5°С в 2002 году),
Березино 16,2°С (предыдущий 15,1°С в 2025 году),
Марьина Горка 16,2°С (предыдущий 14,8°С в 2025 году),
Сенно 16,1°С (предыдущий 13,2°С в 2025 году),
Бобруйск 16,1°С (предыдущий 15,4°С в 2025 году),
Лепель 15,9°С (предыдущий 13,0°С в 2002 году),
Березинский заповедник 15,9°С (предыдущий 15,5°С в 2002 году),
Лынтупы 15,5°С (предыдущий 13,1°С в 2002 году),
Борисов 15,5°С (предыдущий 14,6°С в 2025 году),
Шарковщина 15,4°С (предыдущий 12,9°С в 2002 году),
Витебск 14,9°С (предыдущий 11,4°С в 2002 году),
Нарочь 14,7°С (предыдущий 14,4°С в 2002 году),
Минск 14,7°С (предыдущий 14,2°С в 2025 году),
Езерище 14,5°С (предыдущий 11,1°С в 1997 году),
Верхнедвинск 13,3°С (предыдущий 10,4°С в 1997 году),
Мстиславль 13,2°С (предыдущий 11,3°С в 2025 году),
Вилейка 12,3°С (предыдущий 11,8°С в 2002 году).
Как заметили авторы другого канала о погоде «Метеовайб», национальные суточные максимумы были установлены накануне и в соседних Литве с Латвией. К примеру, в литовском Друскининкае вчера пригревало почти как на Полесской метеостанции - до +18,1°С, а в латвийском Резекне почти как в белорусском Верхнедвинске - до +13,8°С.
Какой будет погода в выходные?
Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, грядущие выходные порадуют белорусов настоящим весенним теплом и солнышком. Осадков в прогнозе на субботу и воскресенье, 14-15 марта, нет совсем, синоптики обещают переменную облачность, а температуру - в таком же диапазоне, что и в предыдущие пару дней:
14 марта, суббота: ночью в диапазоне от -2°С до +5°С, максимальная днем в среднем по стране +10..+16°С, по западу и югу Беларуси - до +18°С .
15 марта, воскресенье: ночью -3..+3°С, по западу - до +5°С, максимальная днем - от +9°С по северо-востоку до +17°С по юго-западу страны.
При этом совсем уж расслабляться в свете настоящей метеорологической весны белорусам не стоит, особенно это касается автомобилистов.
Государственные синоптики предупредили, что на протяжении всех выходные в ночные и утренние часы на отдельных участках дорог в большинстве регионов страны может образовываться гололедица. Желтый уровень опасности из-за этого Белгидромет объявил до воскресенья для всех областей, за исключением Брестчины и Гродненщины.
Тем временем авторы Telegram-канала @nadvorie обратили внимание на сдвиг аномалии высокого давления в районе Скандинавии, который постепенно меняется циркуляцию холодного и теплого воздуха в Европе. По предварительным расчетам специалистов, она в конце марта сулит Европе перенос холодного воздуха и повышает риск локальных заморозков в условиях ослабления ветра и усиления ночного радиационного выхолаживания.
«Речь не идет о сильной холодной волне, однако формируется метеорологически неприятный режим, при котором даже умеренно прохладная воздушная масса может приводить к заметным ночным минусам у поверхности», - пояснили специалисты.
Впрочем, Беларусь пока, как показывают климатические модели прогнозирования, вне зоны риска. Пока под угрозой главным образом западная Европа, где уже вовсю началась вегетация. В таких условиях высокий риск сильных радиационных заморозков по ночам - это гораздо коварнее, чем просто арктический фронт, предупредили специалисты.