Доллар в Беларуси резко пошел вверх 10 13.03.2026, 10:49

10,298

Биткоин за последние сутки тоже подорожал.

Доллар в Беларуси приблизился к 2,95 рубля и продолжает расти. Биткоин за последние сутки подорожал, сейчас находится вблизи отметки $71 465, пишет «Онлайнер».

Доллар вырос на 2,29 копейки и стоит 2,9490 рубля.

По евро торгов не было.

Сотня российских рублей снизилась на 1,27 копейки и стоит 3,7098 рубля.

По юаню торгов тоже пока не было.

В четверг доллар оставался на отметке 2,9261 рубля, евро подешевел на 0,96 копейки и стоил 3,3812 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,27 копейки и стоила 3,7225 рубля, а десяток юаней подешевел на 0,29 копейки и стоил 4,2777 рубля.

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