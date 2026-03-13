закрыть
18 июня 2026, четверг, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Доллар в Беларуси резко пошел вверх

10
  • 13.03.2026, 10:49
  • 10,298
Доллар в Беларуси резко пошел вверх

Биткоин за последние сутки тоже подорожал.

Доллар в Беларуси приблизился к 2,95 рубля и продолжает расти. Биткоин за последние сутки подорожал, сейчас находится вблизи отметки $71 465, пишет «Онлайнер».

Доллар вырос на 2,29 копейки и стоит 2,9490 рубля.

По евро торгов не было.

Сотня российских рублей снизилась на 1,27 копейки и стоит 3,7098 рубля.

По юаню торгов тоже пока не было.

В четверг доллар оставался на отметке 2,9261 рубля, евро подешевел на 0,96 копейки и стоил 3,3812 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,27 копейки и стоила 3,7225 рубля, а десяток юаней подешевел на 0,29 копейки и стоил 4,2777 рубля.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич