закрыть
18 июня 2026, четверг, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В белорусских школах появятся необычные занятия

6
  • 13.03.2026, 11:22
  • 6,768
В белорусских школах появятся необычные занятия

Инициатива стартует 14 марта.

В Беларуси запускают масштабный образовательный проект для школьников, направленный на обучение практическим навыкам, которые могут пригодиться не только в учебе, но и в повседневной жизни. Об этом сообщили в Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Инициатива получила название «Запусти сердце» и стартует 14 марта.

Планируется, что участниками проекта станут более 20 тысяч учащихся 10-х классов со всей страны. Занятия будут проводить в так называемый шестой школьный день.

Обучение пройдет не в обычных школьных кабинетах, а в специализированных симуляционных центрах и лабораториях, действующих при медицинских вузах, колледжах и учреждениях здравоохранения. Там школьники смогут освоить практические навыки под руководством специалистов.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич