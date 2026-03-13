В белорусских школах появятся необычные занятия 6 13.03.2026, 11:22

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Инициатива стартует 14 марта.

В Беларуси запускают масштабный образовательный проект для школьников, направленный на обучение практическим навыкам, которые могут пригодиться не только в учебе, но и в повседневной жизни. Об этом сообщили в Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Инициатива получила название «Запусти сердце» и стартует 14 марта.

Планируется, что участниками проекта станут более 20 тысяч учащихся 10-х классов со всей страны. Занятия будут проводить в так называемый шестой школьный день.

Обучение пройдет не в обычных школьных кабинетах, а в специализированных симуляционных центрах и лабораториях, действующих при медицинских вузах, колледжах и учреждениях здравоохранения. Там школьники смогут освоить практические навыки под руководством специалистов.

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