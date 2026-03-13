Опыт последних протестов дает надежду 2 13.03.2026, 11:51

2,070

Иранцы могут свергнуть тиранию.

Массовые протесты в авторитарных странах далеко не всегда приводят к смене власти. Однако опыт последних лет показывает, что при определенных условиях гражданские восстания способны менять политические системы и даже свергать режимы, пишет сайт Фонда Карнеги (перевод — сайт Charter97.org).

Вопрос снова оказался в центре внимания на фоне заявлений президента США Дональд Трамп о возможном восстании в Иран после американских ударов. Он призвал иранцев воспользоваться моментом и вернуть себе страну, хотя эксперты расходятся во мнениях о шансах подобного сценария.

Сравнительный анализ протестных движений последних десяти лет показывает противоречивую картину. Во многих странах — от Беларуси и Мьянмы до Венесуэла — массовые выступления были подавлены. Авторитарные режимы обычно применяют схожий набор инструментов: слежку, массовые аресты, жесткое насилие и обвинения в «иностранных заговорах».

Тем не менее есть и примеры, когда протесты приводили к реальным переменам. Так, в Армении в 2018 году «бархатная революция» привела к смене власти. В Шри‑Ланке в 2022 году массовые протесты вынудили президента покинуть страну. В Бангладеш в 2024 году демонстрации стали одним из самых ярких примеров: спустя всего 35 дней протестов премьер-министр Шейх Хасина была вынуждена покинуть страну, что привело к масштабной политической перезагрузке.

Эксперты отмечают, что успех протестов чаще всего зависит от двух факторов — масштаба мобилизации общества и раскола внутри правящей элиты. Когда сотни тысяч людей выходят на улицы, а армия, суды или бюрократия начинают дистанцироваться от власти, режиму становится гораздо сложнее удержаться.

Иран уже пережил несколько волн протестов за последние два десятилетия, что свидетельствует о глубоком недовольстве частью общества существующей системой. Кроме того, военные удары по силовым структурам страны могли ослабить их возможности подавлять новые выступления.

Хотя исход возможного восстания предсказать сложно, мировой опыт показывает, что даже в самых жестких политических системах массовая гражданская мобилизация способна привести к переменам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com